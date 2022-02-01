صرف «الصفوف الأمامية» خلال شهر

الأولى

أعلن مجلس الوزراء أمس صرف مكافأة الصفوف الأمامية ابتداء من وزارة الصحة أولاً ثم وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالصرف واعتماد الجهات الرقابية ومنها المراقبون الماليون لكل جهة وذلك خلال شهر من تاريخه.

وقد أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي بأن جميع الاجراءات تتم بشفافية ووضوح والجميع يعلم بأن اجراءات صرف مكافآت الصفوف الأمامية في المراحل الأخيرة من الاجراءات وأن أسباب التأخير متعددة ومنها الاقرارات وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مشدداً على حرص الحكومة على تنفيذ كافة التوصيات، مشيدا بالتعاون مع مجلس الأمة في انجاز كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين بعيداً عن التكسبات السياسية والانتخابية.

وكان مجلس الوزراء استمع الى شرح قدمه كل من وزير الصحة ، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن اجراءات صرف مكافآت الصفوف الأمامية التي جاءت بتوجيهات سامية من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه ومتابعة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حيث أوضح الوزيران بأن كشوف المستحقين قد تم الانتهاء منها ولضمان العدالة في اجراءات الصرف وتطبيق معايير الصرف وفق الفئات المستحقة ووفق توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة بضرورة عمل اقرارات للمستحقين قبل مباشرة الصرف لضمان سلامة الاستحقاق.

واعلن وزير الصحة ان الوزارة قامت باصدار تعميم لضرورة استيفاء نموذج الاقرار والتعهد من قبل كافة الموظفين الواردة أسماؤهم في الكشوف بحد أقصى في تاريخ 23/1/2022 ونظراً لعدم تمكن الجميع من تقديم الاقرار تم تمديد الفترة الى 30/1/2022 للانتهاء من استلام كافة اقرارات المستحقين البالغ عددهم أكثر من 50 ألف مستحق بمن فيهم الموظفون المتعاقد معهم بموجب موافقة ديوان الخدمة المدنية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية البالغ عددهم 1370 موظفا وبموجب اجراءات الصرف الادارية والمالية المتبعة في الجهات الحكومية فسوف ترسل كافة كشوف أسماء المستحقين مرفق بها الاقرارات وكافة المستندات للسادة المراقبين الماليين التابعين لجهاز المراقبين الماليين للمراجعة والتدقيق ليتم الصرف حسب الضوابط المحددة، كما بين وزير الصحة بأنه قد سبق لوكيل وزارة الصحة بأن صرح بهذا الأمر خلال المؤتمر الصحافي المنعقد بتاريخ 10/1/2022.

من جانب آخر قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاتخاذ كل ما من شأنه تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة باقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين ووضع خارطة الطريق المناسبة التي تضمن سرعة الانـجـاز، وذلك وفق النصوص والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وضمن اطار حرص واهتمام الحكومة بمتابعة آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي، استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه وزير الصحة بهذا الشأن والتي مازالت تشهد عدم استقرار في الآونة الأخيرة جراء استمرار ارتفاع عدد الاصابات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة والمستشفيات.

كما أحاط المجلس علماً بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لاعتماد حملة التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس في سبيل رفع المناعة المجتمعية في ظل تفشي السلالات المتحورة وعزم وزارة الصحة البدء بتقديم تطعيم (كوفيد- 19) للفئة العمرية من 5 الى 11 عاماً اعتباراً من الأسبوع الحالي على أن يبدأ تقديم الخدمة كأولوية لشريحة الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات الحادة للعدوى، مؤكداً مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت، كما أحاط المجلس علماً بالجهود والكفاءات المخلصة والعاملة في المنظومة الصحية التي تضع نصب أعينها أمن البلاد الصحي.

وبحث مجلس الوزراء ما انتهت اليه الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة المقدم من العضو حمدان العازمي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر من تجديد الثقة المستحقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهنئا الجابر على هذه الثقة، مشيدا برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حسن ادارته لجلسات الاستجواب والحرص الصادق على تكريس الممارسة الديموقراطية وكذلك أعضاء مجلس الأمة على تجسيد الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.