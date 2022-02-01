9 أيام عطلة الأعياد الوطنية و«الإسراء والمعراج»

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اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس عطلة الأعياد الوطنية من 25 فبراير الحالي وحتى 5 مارس المقبل. وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء وافق على تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 فبراير الحالي وحتى يوم الخميس الموافق 3 مارس القادم بمناسبة عطلة العيد الوطني ويوم التحرير لعام 2022م وعطلة ذكرى الإسراء والمعراج 1443هـ، بحيث تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أيام راحة ويكون يوم الخميس يوم عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.