الناصر: سنكون أول الحاضرين وآخر المغادرين في قمة الجزائر

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تسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.

من جانب آخر، عقد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ

د. أحمد الناصر مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة امس الاثنين جلسة مباحثات رسمية في ديوان عام وزارة الخارجية تناولت مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات كما تم خلال الجلسة مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. وكشف وزير الخارجية د. أحمد الناصر عن توجيهات أكد عليها سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعم القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.

وقال الناصر في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الجزائري: سنكون أول الحاضرين وآخر المغادرين في قمة الجزائر. وأوضح ان الاجتماع التشاوري العربي طرح العديد من الاطروحات لتطوير آلية العمل العربي المشترك. وأشار الى أن المشاكل العربية اختلفت والتحديات زادت ولعل التفاعل والتعامل مع آليات العمل العربي المشترك تحتاج إلى التحديث لمواجهة التحديات.

وقال: إن هناك عناصر تكاملية بين الدول العربية، وقد ناقشنا مع الجزائر كيفية تجاوز تحديات «كورونا» وكيفية تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي المشترك. واختتم كلامه قائلا: ان سمو الأمير وسمو ولي العهد يؤكدان على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وقد جدد سمو نائب الأمير ولي العهد هذا الدعم لدى لقائنا بسموه.

من ناحيته، أعرب الوزير الجزائري عن سعادته لتواجده بالكويت التي وصفها بدولة الكرم والأخوة، وكذلك المباحثات التي اجراها والرسالة التي نقلها من رئيس بلاده إلى القيادة السياسية بالكويت.

ووصف لعمامرة زيارته إلى الكويت بالناجحة، كاشفاً عن أن اللجنة الاقتصادية المشتركة سيؤول الاشراف عليها الى وزارتي خارجية البلدين ما سيعزز اللقاءات بين وزراء الخارجية في البلدين، فضلاً عن مناقشة العمل العربي المشترك وتعزيز سبل تطويره من خلال القمة المزمع عقدها بالجزائر قبل نهاية هذا العام.

وقال: نرحب بالتزام الكويت بدعم العمل العربي المشترك، وهو التزام غير غريب على الكويت. وأضاف: نتطلع إلى لقاءات على جميع المستويات وصولاً إلى لقاءات بين قيادتي البلدين.