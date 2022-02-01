الكويت تطالب بتحرك دولي «سريع وحاسم» لردع الاعتداءات الحوثية «الجبانة»

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عواصم- الوكالات: أثار اعتداء حوثي جديد استهدف الإمارات العربية المتحدة بصاروخ باليستي امس موجة تنديد واستنكار عربية ودولية، فيما دعت الكويت الى تحرك سريع وحاسم للمجتمع الدولي من اجل ردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي بسلوكها العدواني «الجبان» عبر استهدافها دولة الإمارات العربية المتحدة بصاروخ باليستي.‏‏ وأوضحت الوزارة بأن استمرار هذه الممارسات الإرهابية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق الآمنة في الإمارات واستقرار المنطقة يؤكد تجاهل ميليشيا الحوثي للجهود الدولية وإصرارا على ‏انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها. وأكدت «الدفاع» الإماراتية في بيان لها اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه البلاد فجر أمس مؤكدة عدم سقوط أي إصابات نتيجة عملية الاعتراض إذ سقطت شظايا الصاروخ في مناطق غير مأهولة.

ونشرت الوزارة بعد ذلك مقطع فيديو يُظهر تدمير منصة إطلاق الصواريخ التي أطلقت الصاروخ الباليستي مؤكدة جهوزيتها لحماية البلاد من الهجمات الحوثية. بينما قالت الهيئة العامة للطيران المدني «الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي».

ودان الأردن والبحرين والبرلمان العربي، امس الاعتداء الارهابي الحوثي في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على «تويتر» «ندين الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على أبوظبي»، واضاف المتحدث الاميركي «بينما يقوم رئيس إسرائيل بزيارة الى الإمارات لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة يواصل الحوثيون إطلاق هجمات تهدد المدنيين».