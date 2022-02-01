بيروت: نراهن على المسعى الكويتي لإعادة الثقة مع الدول العربية

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أشاد وزير الخارجية اللبناني د. عبدالله بوحبيب بمبادرة الكويت لاعادة بناء الثقة مع لبنان، خصوصاً انها أتت من دولة عربية بهدف ترتيب العلاقات مع بعض الأشقاء العرب.

وقال إن الكويت لها مكانتها في الأزمات على المستويين العربي والاقليمي، بفضل سياستها الوسطية والمتوازنة. ونوه إلى انه قد يكون هناك تباين بين لبنان وبعض الأشقاء العرب، لكن بيروت تراهن على المسعى الكويتي البناء. وأضاف «نحبذ أن تكون هناك مبادرات عربية، فالدول العربية يجب الا تحتاج إلى وساطات أجنبية للتواصل وترتيب العلاقات فيما بينها، مشيرا الى أن الجميع في لبنان قيادة وشعبا فرحوا بالمبادرة الكويتية».

وحول رفض لبنان المساس بسلاح حزب الله وهل سيكون ذلك عقبة أمام تحسين العلاقات، قال بوحبيب «ان لبنان لا يقبل إلا أفضل العلاقات مع اشقائه العرب ويسعى دائما إلى تذليل كل ما من شأنه أن يعكر هذه العلاقات، ولكن هذا النوع من الإشكاليات لابد من التعامل معه بواقعية وبمنطق الحكمة والروية، بما يضمن التوازن والاستقرار الداخلي للبنان وإعادة علاقاته الاقليمية والدولية على اساس سياسة خارجية متوازنة ومرنة».

وحول توقيت عودة السفراء، قال: لم نتطرق الى هذا الموضوع، مشيرا الى أنه سلم رسالة من الرئيس ميشال عون إلى سمو الأمير بالاضافة الى الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية. ورفض بوحبيب الحديث عن مضمون الرد، قائلا «المبادرة كويتية والرسالة أتت تجاوبا معها وبالتالي يعود للكويت تقدير ما تراه مناسبا في هذا الموضوع بما في ذلك الحديث عن مضمون الرسالة».