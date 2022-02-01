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حسم الشواغر القيادية الأسبوع المقبل

عبدالله عثمان
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الثلاثاء 01 فبراير 2022

توقعت مصادر حكومية حسم تسكين الوظائف القيادية الشاغرة بدءاً من الأسبوع المقبل، مبينة أن هذا الملف أخذ فترة طويلة لتوفير أفضل الكفاءات التي لديها القدرة على تنفيذ الأجندة الإصلاحية في مختلف القطاعات.
وبينت المصادر لـ «النهار» أن تلك القيادات سيتنوع تواجدها في جميع مرافق الجهات والشركات الحكومية التي شهد بعضها تعثراً في الأداء، بسبب تضارب القرارات وغياب التنسيق، وافتقاد بعض المناصب الخطط التي تنسجم مع استراتيجية ورؤية 2035.
واستدركت، أن معايير الاختيار تجديداً أو تغييراً، استندت لمعدلات الإنجاز والقدرة على القيادة وإدارة الأزمات وعلى إدارة فريق متجانس لتحقيق الرؤية التنموية المطلوبة.
وبينت أن الابتعاد عن المطالب الشعبوية وتوظيف القدرات الإدارية والمالية وتحقيق التناغم بين كل الجهات، ستكون على رأس الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة لخلق وظائف للأجيال القادمة والابتعاد عن الطابع الاستهلاكي والدفع نحو بناء اقتصاد إنتاجي.


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