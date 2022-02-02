قطر «حليفاً رئيساً» للولايات المتحدة خارج «الناتو»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس رسميا بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسا من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو» وذلك عقب مباحثات أجراها مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول لقاء قمة يعقده مع قائد خليجي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة قبل عام. وقال بايدن إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة هو «اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها». وكان قد أكد في مستهل لقائه مع أمير قطر في البيت الأبيض مساء الاثنين أن الشراكة بين الطرفين محورية في العديد من المصالح الحيوية لكلا البلدين وأشار إلى أن مباحثاته مع الشيخ تميم تشمل الأمن في الخليج والشرق الأوسط، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن تصنيف قطر حليفا رئيسا من خارج «الناتو» سيفتح المجال أمام فرص متعددة من التعاون الدفاعي. من جانبه، قال أمير قطر إن مباحثاته مع الرئيس الأميركي كانت مثمرة، وتناولت التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين. وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذه الشراكة «تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيبحث مع الرئيس الأميركي عددا من قضايا المنطقة ومن بينها حقوق الشعب الفلسطيني مجددا فخر بلاده بما تحقّقَ في عمليات الإجلاء في أفغانستان وشدد على مواصلة العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة.

من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني العلاقات بين الدوحة وواشنطن بأنها عابرة للإدارات واختلاف الأحزاب.

وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن مباحثات أمير قطر مع الرئيس الأميركي ناقشت الاتفاق النووي الإيراني، وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» إن حديث الجانب القطري مع الإيرانيين والأميركيين ليس نقلا للرسائل، وإن الدوحة ترى أن العودة إلى الاتفاق النووي «عامل استقرار للمنطقة». وقبيل انعقاد القمة بين الشيخ تميم وبايدن، استقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمير قطر في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) حيث جرت محادثات استمرت نحو ساعة. وقال الشيخ تميم بن حمد إنه أجرى اجتماعا مثمرا مع وزير الدفاع الأميركي. وفي تغريدة على تويتر، أعلن الأمير أن نتائج اللقاء ستعزز التعاون الإستراتيجي والعسكري بين الدوحة وواشنطن، مؤكدا أن الجهود المشتركة بينهما موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبدوره قال وزير الدفاع الأميركي إن بلاده ملتزمة بجعل الشراكة مع قطر أكثر قوة مما هي عليه الآن. كما أعرب عن امتنانه لدعم الدوحة المتواصل في الأزمة الأفغانية، واستضافتها القوات الأميركية في قاعدة العديد. وأورد الديوان الأميري في قطر أن أوستن أكد أن الثقة التي يحظى بها الأمير كقائد وشريك يمكن الاعتماد عليه ستعزز العلاقات الدفاعية، في ظل مواصلة البلدين جهودهما لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق الأهداف المشتركة وحل النزاعات وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين وتخفيف حدة التوترات. وذكر بيان الديوان الأميري أن الاجتماع «بحث أيضا علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع، إقليميا ودوليا، وخصوصا الجهود المشتركة للبلدين في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة».

