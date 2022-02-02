الدوحة: نستغل «القنوات المفتوحة» مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر

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واشنطن - الوكالات: اكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده «تستغل القنوات المفتوحة مع الولايات المتحدة وإيران لتقريب وجهات النظر».

جاء ذلك في تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية، بعد لقاء عقده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض، خلال زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة.

وأفاد الوزير القطري بأن «مباحثات أمير البلاد مع بايدن تطرقت لقضايا بينها مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأفغانستان، وأزمة الطاقة الدولية».وأضاف «نستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر، ويهمنا التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لأن ذلك عامل استقرار للمنطقة».وتابع «نحاول تشجيع الطرف الإيراني على مبادرات إيجابية تجاه دول المنطقة»، كما أشار إلى أن «محادثات الأمير مع بايدن تطرقت إلى المضي في التعامل مع الشأن الأفغاني».وذكر أن «مقاطعة أفغانستان وتجاهل الأزمة لن يصب في مصلحة الشعب الأفغاني»، فيما لفت إلى وجود «عقبات ما زالت تعترض العمل الإنساني بأفغانستان».

وحول ملف الطاقة، قال وزير خارجية قطر، إن «قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا».

وأوضح أن قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة»، دون مزيد من التفاصيل. واعتبر الوزير آل ثاني، أن «تصنيف الدوحة حليفا رئيساً لواشنطن من خارج الناتو يعكس قوة العلاقة ويوفر فرص شراكة، كما يمثل اعترافاً بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها».

