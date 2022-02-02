قطر ترفض اختزال أزمة الطاقة في أوروبا بأوكرانيا

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن «اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل». وفي تصريحات لقناة «الجزيرة» قال الوزير القطري ان «قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة». كما أكد وزير الخارجية القطري أن «قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا». وبحسب العديد من المحللين، يدرس الأميركيون ما يمكن أن يلجؤوا إليه في حال تقليص روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا، إذ ترى واشنطن أن موسكو قد تفعل ذلك ردا على عقوبات غربية جديدة، حيث بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع قطر لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، في سعي لإخراج الوقود الروسي الطبيعي في نهاية المطاف من سوق الاتحاد الأوروبي.

