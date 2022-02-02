loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قطر ترفض اختزال أزمة الطاقة في أوروبا بأوكرانيا


واشنطن - الوكالات: اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن «اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل». وفي تصريحات لقناة «الجزيرة» قال الوزير القطري ان «قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة». كما أكد وزير الخارجية القطري أن «قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا». وبحسب العديد من المحللين، يدرس الأميركيون ما يمكن أن يلجؤوا إليه في حال تقليص روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا، إذ ترى واشنطن أن موسكو قد تفعل ذلك ردا على عقوبات غربية جديدة، حيث بدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع قطر لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، في سعي لإخراج الوقود الروسي الطبيعي في نهاية المطاف من سوق الاتحاد الأوروبي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة