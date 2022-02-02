بايدن: اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ان ادارته «على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات». فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.

وقال كيربي، إن الجيش الأميركي ساعد الإمارات في ردع «تهديد صاروخي داخلي» على الإمارات في وقت مبكر من صباح الاثنين.

واضاف خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» إن الولايات المتحدة قامت بتنشيط «بطاريات صواريخ باتريوت» إلى جانب «جهود القوات المسلحة الإماراتية» لردع الصواريخ القادمة، مضيفا أنه لم تقع إصابات. وأشاد كيربي «بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات وأراضيها»، مؤكدا «نحن بالطبع نقف مع الإمارات والسعودية وشركائنا الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم». الى ذلك أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ضد كل أشكال الإرهاب، معتبراً هجمات الحوثيين في اليمن ضد الإمارات والسعودية اعتداءات إرهابية تستهدف المدنيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الإثنين، في العاصمة المنامة عقب لقاء جمعهما.وأشار جاويش أوغلو إلى أن لقاءه مع الزياني، يعتبر الثالث منذ سبتمبر الماضي، مؤكداً أن جميع اللقاءات مثمرة للغاية.

وحول هجمات الحوثيين في اليمن ضد الإمارات والسعودية، أكد جاويش أوغلو أن تركيا تدين بشدة تلك الهجمات الإرهابية، وتقف ضد الإرهاب بكل أشكاله. وأضاف «أكدنا في مكالماتنا الهاتفية وبيناتنا تضامننا مع الإمارات والدول المستهدفة ومنها السعودية». وشدد على ضرورة حل جميع المشاكل في اليمن وسورية وليبيا والمنطقة بأكملها وفي العالم الإسلامي بالطرق السياسية في أسرع وقت. وذكر أن مثل هذه الهجمات الإرهابية (للحوثيين) تزيد من المشكلات وتأجج الصراعات، مضيفا «نحن نقف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الصدد». وأشار جاويش أوغلو الى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الإمارات في فبراير وأنه سيتم الاحتفال باليوم الوطني لتركيا في معرض «أكسبو دبي». وأوضح أن عملية الحوار مع السعودية مستمرة، مضيفا «نأمل في العودة وتحسين العلاقات مع السعودية كما كانت في الماضي وأفضل، وأعتقد ستكون هناك تطورات إيجابية في الفترة المقبلة». وجدد استعداد تركيا للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا أن بلاده قطعت خطوات كبيرة في مجال صناعة الدفاع خلال السنوات الأخيرة وأن هناك اهتماما كبيرا بتلك المنتجات الدفاعية التركية.

