«الخليجي»: هجمات الحوثي تعكس استخفافاً بالقوانين الدولية

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د.نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه دول المجلس بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مشيداً بكفاءة قوات الدفاعات الجوية الإماراتية التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، والذي لم تنجم عنه خسائر.

وأكد في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية. وأكد الأمين العام تضامن ووقوف مجلس التعاون مع الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

