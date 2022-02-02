الفاتيكان لساسة لبنان: توقفوا عن استخدام وطنكم لخدمة مصالح أجنبية

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: انتقد وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت ،أمس، داعيا إلى وضع «نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة».

وأضاف غالاغير «توقفوا عن استخدام لبنان لخدمة مصالح أجنبية».

وقال وزير خارجية الفاتيكان في تصريح من قصر بعبدا الرئاسي: «البابا فرنسيس طلب مني أن أعبر لكم عن قربه منكم وقلقه على الوضع، وهو يعتقد أن الاصلاحات ستساعد لبنان، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، في المحافظة على هويته الخاصة».

وأكد أن «أي إضعاف للحضور المسيحي من شأنه أن يدمر التوازن الداخلي وهوية لبنان وأود أن انتهز الفرصة لأعبر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا بالتعزية وتحقيق العدالة».

وأضاف: «البابا فرنسيس سبق وقال إن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام، ورسالته هي أن يكون للتسامح والتعددية وواحة للأبدية حيث تلتقي جميع الطوائف والأديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة.. البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريبا».

وفي ديسمبر الماضي، عبر البابا فرنسيس خلال زيارته قبرص عن «قلق شديد» إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان ، وذلك في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقباله.وقال البابا في كاتدرائية «سيدة النعم» في نيقوسيا القديمة، وفق الترجمة إلى العربية التي وزعها الفاتيكان: «عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم»، مضيفا «إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من القلب لكل البلد».

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ غرقت الليرة في دوامة الهبوط في 2019 تحت وطأة جبل من الديون.

