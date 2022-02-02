واشنطن ستعود للاتفاق النووي «بلا إضافات»

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عواصم- الوكلات: كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الاميركية جو بايدن، ان الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين على وشك استعادة الاتفاق النووي القديم الذي حد من برنامج إيران النووي كما أن الصفقة المحتملة ستشمل إفراجا متبادلا للأسرى الأميركيين، ولا تعالج برنامج الصواريخ الإيرانية الباليستية ولا الميليشيات الإيرانية ولا سلوك طهران المزعزع للاستقرار، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وأضاف التقرير أن الأمر متروك الآن للمرشد الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي في طهران، ليقرر ما إذا كان النظام مستعداً لتفكيك الكثير من معدات إنتاجه النووي مقابل تخفيف العقوبات. وحذر مسؤولو الإدارة من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي وبالنسبة لإيران من المحتمل أن يذهب هذا القرار إلى المرشد الأعلى وبينما لايزال البعض متشككًا بشدة في أن إيران ستوافق في النهاية على الشروط التي تتم مناقشتها الآن قال مسؤول وزارة الخارجية «يمكننا أن نرى طريقًا إلى صفقة إذا تم اتخاذ هذه القرارات».

وقال مسؤول ثانٍ رفيع في الإدارة أيضا إن المحادثات وصلت إلى مرحلة صنع القرار، وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، بسبب حساسية المفاوضات. وبالنسبة للرئيس بايدن، فإن استعادة الصفقة ومعها قيود على القدرة الإنتاجية لإيران من شأنها أن تفي بوعد حملته الرئيسة وتغلق خرقًا أنشأه الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه يأتي أيضًا بمخاطر سياسية كبيرة. حيث لم يصوت أي جمهوري لصالح الصفقة في عام 2015، ومن شبه المؤكد أن استعادتها ستصبح قضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي.

وقال المسؤول الأميركي إنه مثل الاتفاق الأصلي، حيث لن يحد الاتفاق الجديد من تطوير إيران للصواريخ كما أنه لن يوقف دعم طهران للجماعات الإرهابية أو القوات التي تعمل بالوكالة عنها والتي أثارت الاضطرابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو يتعارض مع ما طالب به بعض الديموقراطيين وجميع الجمهوريين تقريبًا. وعلى الرغم من أوجه القصور هذه فإن بايدن مستعد للعودة إلى اتفاق 2015 و«اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف»، وفقا للمسؤول الكبير في وزارة الخارجية. الى ذلك قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية إن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي تدخل ما وصفها بالمرحلة النهائية، وإنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صعبة.

