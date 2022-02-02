السعودية خسرت أمام اليابان

دوليه

خسر المنتخب السعودي أمام مضيفه الياباني 0-2 أمس على ستاد سايتاما، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤدية إلى مونديال قطر 2022.وسجل تاكومي مينامينو (32) وجونيا ايتو (50) هدفي الفوز لصالح المنتخب الياباني.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 18 نقطة لليابان.

وجاءت بداية المباراة هادئة وخالية من الفرص الخطيرة على المرمى، حيث سيطر الحذر على أداء الفريقين، وكان بناء الفرص بطيئاً مع التركيز على تفادي تلقي هدف مبكر.

وسنحت فرصة لليابان عندما انطلق جونيا ايتو في الجهة اليمنى ومر من مدافع قبل أن يرسل تمريرة عرضية خطيرة على القائم القريب ولكن الحارس محمد العويس أبعد الكرة (29).

وبدأ منتخب اليابان بالضغط من خلال انطلاقات ايتو في الجهة اليمنى، مما أثمر عن تسجيل هدف التقدم بعدما أرسل ايتو تمريرة عرضية وصلت على نقطة الجزاء إلى تاكومي مينامينو الذي تخلص من مدافع وسدد كرة ارتطمت بالحارس العويس وتابعت طريقها داخل المرمى (32).

ورد المنتخب السعودي عبر انطلاقة ياسر الشهراني في الجناح الأيسر قبل أن يرسل تمريرة عرضية وصلت إلى محمد كنو غير المراقب ولكنه لم يتمكن من الوصول إليها (35).

وواصل ايتو تشكيل الخطورة على المرمى، ليتابع تمريرة واتارو ايندو خلف المدافعين قبل أن يطلق تسديدة تألق الحارس العويس في التصدي لها (40).

وبدأ منتخب اليابان الشوط الثاني بقوة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بواسطة ايتو الذي استلم تمريرة يوتو ناغاتومو على حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة نصف طائرة في الزاوية البعيدة للمرمى.

واعتمد هيرفي رينارد مدرب السعودية على البدلاء، فأشرك هتان باهبري ثم خالد الغنام وعبدالله الحمدان، في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي بحثاً عن تعديل النتيجة. وسنحت فرصة للسعودية من أجل تقليص الفارق عندما تابع سعود عبدالحميد الكرة وسدد محاولة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع وكادت تغالط الحارس شويتشي غوندا الذي تمكن من السيطرة عليها (68). وتواصل اندفاع المنتخب السعودي نحو الهجوم، في حين ركز منتخب اليابان على الهجمات المرتدة السريعة، ومن إحداها أرسل هيروكي ساكاي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت على باب المرمى إلى تاكوما أسانو الذي لعبها من اللمسة الأولى فوق العارضة(82).وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 مارس القادم، حيث تلتقي الصين مع السعودية، وأستراليا مع اليابان، وفيتنام مع عمان.

