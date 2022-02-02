آلي انضم إلى فان دي بيك ولامبارد في إيفرتون

دوليه

التحق الدولي الإنكليزي ديلي آلي بالهولندي دوني فان دي بيك وانضم أول من امس الى إيفرتون قادماً من توتنهام في صفقة انتقال دائم، وذلك قبيل اقفال فترة الانتقالات الشتوية وبعد ساعات معدودة على التعاقد مع فرانك لامبارد للاشراف على الفريق.

وبعدما كان من الركائز الأساسية لتوتنهام منذ انضمامه اليه عام 2015، وجد آلي نفسه في المواسم القليلة الماضية مهشماً منذ رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ولم يدخل ضمن خطط البرتغاليين جوزيه مورينيو ونونو إشبيريتو سانتو أو المدرب الحالي الإيطالي أنتونيو كونتي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن لامبارد الذي حل أول من امس بدلاً من الإسباني رافايل بنيتيز المقال من منصبه، اشترط التعاقد مع الجناح البالغ 25 عاماً من أجل الموافقة على استلام مهمة الاشراف على الفريق ومحاولة انقاذه من الهبوط الى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

ولم يبدأ آلي أساسياً سوى في مباراتين مع توتنهام منذ وصول كونتي الى الفريق في نوفمبر، ما دفعه الى البحث عن فريق آخر ووقع الخيار على إيفرتون الذي تعاقد معه لعامين ونصف العام في صفقة تعتمد نتائجها المالية على مشاركاته مع الفريق (10 ملايين جنيه استرليني إذا خاض 20 مباراة إضافة الى مكافآت مشروطة قد ترفع قيمة الصفقة حتى 40 مليون جنيه).

