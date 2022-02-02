أوباميانغ في الطريق إلى برشلونة

دوليه

أفادت وسائل إعلام إسبانية في وقت متأخر أول من امس أن مواطنها برشلونة سيضم المهاجم الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، وذلك بعدما وافق فريقه أرسنال الإنكليزي على التخلي عنه من دون مقابل. وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية الى أن أوباميانغ سيوقع عقداً لمدة ستة أشهر مع النادي الكاتالوني الساعي الى تعويض خسارة مهاجمه الجديد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد اعتزاله لمشاكل في القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي، مع خيار التمديد لعام إضافي. ولم يكن برشلونة مضطراً الى الإعلان عن إتمام الصفقة قبل منتصف ليل الإثنين، أي موعد إقفال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لأن الغابوني بات لاعباً حراً من عقده مع أرسنال. وسافر أوباميانغ الى برشلونة حيث يملك والده منزلاً، للمفاوضة على انتقاله الى «بلاوغرانا»، لكن الصفقة اصطدمت بالمطالب المالية للاعب البالغ 32 عاماً الذي غاب عن منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. ويعاني برشلونة من ديون هائلة تصل الى مليار يورو، ما أدى الى خسارة ميسي لصالح سان جرمان. وكان النادي الكاتالوني يمني النفس بالتخلص من المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الحالية مقابل بدل، لكن الأخير لم يجد فريقاً ما سيبقيه في «كامب نو» حتى الصيف المقبل وبالتالي سيرحل كلاعب حر من دون مقابل.

