مجاملات الرياضة الكويتية... Enough

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أصدر وزير الاشغال وزير الشباب والرياضة قرارا لا يعرف تاريخه ولا كيف تم انشاؤه بحل اتحاد الرياضة النسائية لاسباب قانونية نعلمها منذ نشأة هذا الاتحاد «غير القانوني» والذي استهلك وصرف الكثير من المبالغ واتخذ الكثير من القرارات الفوضوية والكل يعلم أنه مشهر بطريقة خطأ واولهم مستشارو هيئة الرياضة ومسؤولوها في ذاك الوقت... وهذا ما يؤكد ما كنا وما زلنا وما سوف نستمر بالكتابة عن هذه القرارات التي هي بصيغة مجاملة لشخصيات معروفة ولكنها لا تعرف ماهي الرياضة... وهنا عتبي ليس عليهم ولكن عتبي على كل من طبل لهم على اي مستوى رياضي واتضح لهم الان ان قرار تشكيلها غير قانوني... فشكرا لمن صحا من نومه وأخبرنا بذلك فالغلط يجب ان يصحح وان لا يستمر اذا كان «غلطاً»... فاقول للاخ وزير الاشغال ياريت يقول لك المخلصون في الهيئات الرياضية كم هيئة رياضية اخرى غير قانونية في التنظيم الرياضي الكويتي. واسأل يا وزير الاشغال عن سبب سكوتهم طوال هذه الفترة وهم من يعتبرون انفسهم خبرات رياضية او قيادات رياضية في مجالس ادارات الهيئة والاندية والاتحادات، واسأل هل الكويت تتحمل وجود هذا الكم الكبير من الاندية الرياضية؟ للعلم الاخ وزير الاشغال من اهم اهداف انشاء الاندية الرياضية هي قيمة الدعم المالي الحكومي لها بعد اشهارها؟ فخلك حريص على ان الاهتمام يجب ان يكون «بالكيف لا بالكم». ما احب ان اختصره في هذه المقالة الشفافة هو اننا ما زلنا وبعد هذه الخبرة الطويلة في التنظيمات الرياضية نرحب بفكرة «خل نجرب وبعدين نقيم» وهم على علم بأن هذه التجربة 90 % فاشلة؟ ولكن «خل نجرب» ويمشي قطار العمر (التاريخ) بعدد لا بأس به من التجارب الرياضية الفاشلة! ولا نستطيع الا ان نقول بالنهاية «ومضى قطار العمر...» فلقد اصبحنا بلداً للتجارب الفاسدة والفاشلة كهيئات وكقيادات رياضية (البعض) فتابع الوضع الرياضي الحالي وشوف مشروع «المجاملات الرياضية سوف توصل الرياضة الى اين؟... وياريت يا سعادة الوزير ان تتابع أنشطة الاندية الثلاثة الجديدة التي اشهرتها بالامس ومدى فاعليتها وعدد ممارسي رياضتها.... والله من وراء القصد.. يا سعادة الاخ وزير الاشغال وزير الشباب.. والرياضة.. الكويتي.

