الكويت يلتقي القادسية في «السلة»

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يطمح القادسية إلى تقديم أفضل عروضه عندما يواجه الكويت القوي في الـ 04:30 مساء اليوم ضمن منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، كما يلعب اليوم كاظمة المتصدر مع الجهراء الجريح في الـ 08:30، وتسبقها مواجهة القرين مع برقان في الـ 06:30.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة دون هزيمة، يأتي بعده الكويت 15 نقطة، ثم الجهراء 12 نقطة، والقادسية 11 نقطة، وبرقان والقرين 8 نقاط لكل منهما.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.في المباراة الاولى، تبدو كفة الكويت أرجح نظراً لفارق الامكانيات بخلاف عدم مشاركة محترف القادسية الاميركي انتوني يونغ للايقاف. وفي المباراة الثانية، التي تجمع القرين مع برقان تبدو المنافسة محتدمة بين الطرفين وذلك لتفادي الهبوط المباشر اذ يهبط الاخير مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى كما ان فوز برقان اليوم سيمنحه الافضلية باعتبار انه فاز على منافسه المباشر مرتين من ثلاث مواجهات في الدوري مما يجعل المباراة صعبة لرغبة كل فريق في تحقيق الفوز ولا مجال للتعويض الا بالفوز على فرق المقدمة وهو أمر صعب للغاية. وفي المواجهة الثالثة، التي يلتقي بها كاظمة مع الجهراء يسعى البرتقالي الى تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة وهو قريب من ذلك في ظل ما يملكه من امكانيات والغيابات التي يعيشها منافسه حالياً ابرزها المحترف التونسي صالح الماجري بسبب الايقاف.

