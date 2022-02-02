سويد استقال من «الفنية»

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قدم عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة يوسف سويد استقالته من منصبه يوم أمس اعتراضاً على طريقة العمل داخل اللجنة.

وخلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني «بين الشوطين» أول من أمس قال سويد إن الوضع الراهن في الاتحاد غير مقبول». وكان عضو اللجنة معضد العجمي تقدم باستقالته من اللجنة الفنية الأسبوع الماضي.

وأضاف سويد: «اللجنة الفنية تم تهميشها، لاسيما في اختيار قائمة الأزرق لخوض مواجهتي ليبيا، لأن المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس حضر إلى الاجتماع قبل إعلان القائمة، ولديه اختياراته وفرضها علينا في الاجتماع، رغم رفضنا للكثير من الأسماء فيها».

وتابع: «كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية كان جهز أسماء عدة للتشاور حولها بناء على تعليمات رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، لكن الانفراد بالقرار من قبل المدرب غونزاليس ومدير المنتخب دفعنا إلى التفكير بالاستقالة». وأكد سويد: «ما حدث مع عضو اللجنة معضد العجمي قبل أسبوع، من الهجوم عليه بسبب انتقاده لاختيارات المدرب جعلني أتضامن معه وأتقدم باستقالتي».

