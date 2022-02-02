«طائرة القادسية» هزم العربي بصعوبة

محلية

حقق القادسية انتصارا مستحقا على العربي 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة خلف الكويت المتصدر بـ 26 نقطة، فيما بقي العربي على رصيده السابق 7 نقاط.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات. وتتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي.

ولم يكن انتصار القادسية سهلاً أمام العربي المتجدد الذي اقال مدربه الإيراني جواد شمامي وتعاقد مع الأرجنتيني انطونيو حيث جاء اللقاء عامراً بالاثارة والندية. وتمكن الأخضر من خطف الشوط الأول بصعوبة 27-25، ليعود القادسية في الشوط الثاني ويعادل الارقام بالفوز 25-20. واشتدت المنافسة في الشوط الثالث الذي بقيت النتيجة متأرجحة به حتى النقاط الأخيرة التي حسمها القادسية 31-29. ولم يستسلم العربي في الشوط الرابع وظل منافساً حتى النقطة الأخيرة، إذ حسم الأصفر الشوط 25-23 ليحقق انتصارا شاقاً ما يؤكد قدرة العربي على العودة بقوة إلى المنافسة.

