انتصار كبير لـ«فتيات سلوى الصباح» على التضامن

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تفوق فريق سلوى الصباح على منافسه التضامن بنتيجة 7 – 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس على ملعب عبدالرحمن البكر في العديلية، في انطلاق الدوري النسائي لكرة القدم (تحت 18 سنة).

من جانب آخر، ابدت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيسة اللجنة النسائية فاطمة حيات سعادتها بانطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم للشابات في تاريخ الرياضة الكويتية، وقالت: «تحول حلم الكثير من بنات الكويت إلى تجربة حقيقية، وواقع ملموس، بعدما تم الانتهاء مبكرا من كل التحضيرات، وتجاوز العقبات، لانطلاقة ناجحة ومستدامة لأول دوري نسائي لكرة القدم النسائية، بتعاون لجان الاتحاد والأندية والاكاديميات المشاركة في البطولة».

وشكرت فاطمة حيات الأندية والفرق المشاركة على مساهمتها الفاعلة، ومبادرتها الإيجابية، بمواكبة الخطوة الأولى لأول دوري لكرة قدم للشابات، واضافت: «نأمل أن تلتحق المزيد من الأندية في البطولة الموسم المقبل»، مؤكدة أن اللجنة النسائية حريصة على توفير كل أوجه الدعم الممكنة للأندية الراغبة في إنشاء وتكوين فرق كرة قدم نسائية لديها في الفترة القادمة.

وذكرت حيات أن انطلاق أول دوري للشابات يمثل بداية واعدة لتأسيس منتخب الكويت لكرة القدم للسيدات على أسس علمية، ومعايير فنية، مضيفة: «بمزيد من العمل الجماعي المدروس، والتعاون المثمر والبناء بين الأندية والاتحاد؛ سوف نصل إلى مسابقات متنوعة مستمرة ومستقرة في جميع المراحل السنية؛ مما سيؤدي تاليا إلى تكوين منتخبات نسائية مختلفة على درجة عالية من الجودة الفنية والبدنية».

