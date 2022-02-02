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كأس آسيا بـ «يد قطر» للمرة الخامسة


حقق منتخب قطر المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية الـ20 لمنتخبات كرة اليد للرجال المرة الخامسة على التوالي بفوزه اول من امس على نظيره البحريني بنتيجة 29 - 24. واستطاع المنتخب القطري انهاء الشوط الاول بالتقدم بنتيجة 14 - 11 وشهدت المباراة منافسة شديدة بين المنتخبين في مجرياتها حيث استطاع المنتخب القطري المحافظة على تقدمه في كامل المباراة حتى ختامها بنتيجة 29 - 24.ونال المنتخب السعودي المركز الثالث والميدالية البرونزية بالبطولة بفوزه 26 - 23 على المنتخب الايراني الذي حل رابعا. وكان المنتخب الكويتي حل سابعا في ترتيب البطولة بفوزه يوم الاحد على نظيره الاوزبكي 32 – 30، فيما جاء المنتخب الكوري خامسا والعراقي في المركز السادس. وتأهلت منتخبات قطر والبحرين والسعودية وايران وكوريا بتحقيقها المراكز الخمسة الاولى بالبطولة الى بطولة كأس العالم 2023 (بولندا - السويد).


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