كأس آسيا بـ «يد قطر» للمرة الخامسة

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حقق منتخب قطر المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية الـ20 لمنتخبات كرة اليد للرجال المرة الخامسة على التوالي بفوزه اول من امس على نظيره البحريني بنتيجة 29 - 24. واستطاع المنتخب القطري انهاء الشوط الاول بالتقدم بنتيجة 14 - 11 وشهدت المباراة منافسة شديدة بين المنتخبين في مجرياتها حيث استطاع المنتخب القطري المحافظة على تقدمه في كامل المباراة حتى ختامها بنتيجة 29 - 24.ونال المنتخب السعودي المركز الثالث والميدالية البرونزية بالبطولة بفوزه 26 - 23 على المنتخب الايراني الذي حل رابعا. وكان المنتخب الكويتي حل سابعا في ترتيب البطولة بفوزه يوم الاحد على نظيره الاوزبكي 32 – 30، فيما جاء المنتخب الكوري خامسا والعراقي في المركز السادس. وتأهلت منتخبات قطر والبحرين والسعودية وايران وكوريا بتحقيقها المراكز الخمسة الاولى بالبطولة الى بطولة كأس العالم 2023 (بولندا - السويد).

