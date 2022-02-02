إطلاق برنامج «أكاديميات كرة القدم للبنات» في مراكز الشباب

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أطلقت الهيئة العامة للشباب أمس برنامج «أكاديميات كرة القدم للبنات» في جميع مراكز الشباب التابعة لها، إذ يعتبر البرنامج جزءا من مشروع «ملاعبنا» المدرج في الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة لتطوير رأس المال البشري. وقال المدير العام للهيئة د. مشعل الربيع في تصريح صحافي إن برنامج «أكاديميات البنات لكرة القدم» أحد البرامج الترويحية والترفيهية للهيئة ويهدف إلى توفير بيئة ونمط حياة صحية. وأضاف الربيع أنه تتم في البرنامج مساعدة اللاعبات على ممارسة اللعبة في أماكن مهيأة وبإشراف مدربات لديهن الخبرة في التعامل مع اللاعبات وفق مناهج علمية لملء وقت الفراغ وتفريغ طاقاتهن بما يعود عليهن وعلى صحتهن البدنية والنفسية والعقلية بالفائدة.

وأوضح أن الأكاديمية تعزز مهارات التواصل الاجتماعي بين اللاعبات بعضهن مع بعض وروح عمل الفريق الواحد علاوة على تنمية القيم الأخلاقية لديهن كالتسامح والاحترام والانضباط الانفعالي الذاتي والالتزام وتحمل المسؤولية. وذكر أن البرنامج خاص للفتيات في الفترة المسائية ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في كل مراكز شباب القادسية والفيحاء والصباحية والشامية والقصور والعارضية والدعية وجابر الأحمد التابعة للهيئة. ودعا أولياء أمور الفتيات من الفئة العمرية بين 10 و15 عاما إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).

