تفوق «الجمارك» في «كرة الوزارات» و«الإطفاء» في «التنس»

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وصل قطار منافسات دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الى محطاته الاخيرة للموسم الحالي بعدما حصد فريق الإدارة العامة للجمارك لقب دوري كرة القدم عقب فوزه على فريق وزارة الدفاع بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ستاد جابر الدولي وجاء فريق الهيئة العامة للصناعة في المركز الثالث. وفي منافسات البولينغ حصل فريق وزارة الكهرباء والماء على لقب الدوري بينما جاء في الترتيب الثاني فريق قوة الإطفاء العام وحل فريق وزارة الدفاع في المركز الثالث.

وتوج فريق قوة الاطفاء العام بلقب التنس الأرضي وحلت شركة نفط الكويت في المركز الثاني جاء فريق وزارة الداخلية بالمركز الثالث، وحقق فريق وزارة الأشغال المركز الأول في منافسات الفردي وقوة الاطفاء العام المركز الأول في الزوجي. من جانبه أكد حامد الهزيم مدير إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات بالهيئة العامة للرياضة حرص الهيئة على تطوير أنشطة دوري الوزارات لاستيعاب أكبر عدد من العاملين بالدولة وتمكينهم من ممارسة الرياضة وثمن جهود واهتمام مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح لتفعيل مفهوم الرياضة للجميع كما أشاد بتفاعل جميع الوزارات والمؤسسات لإنجاح هذه الظاهرة الرياضية.

