جسور فوق العادة!

مصطلح جسر إلى ما لا نهاية «Bridge To No Where» أُطلق على جسر كان يُعتزم بناؤه في ولاية آلاسكا عام 2005 يوصل الى جزيرة نائية بدلاً من القوارب، وتم إيقافه قبل بدء العمل به عام 2015، ولم تكن كلفته تزيد على 100 مليون دينار، بالمقابل لدينا في الكويت جسور - لا جسر - مبنية من حديد وأسمنت وكونكريت يصعب فهم الفكرة منها، وتقع المسؤولية كاملة فيها لا على من بناها من مقاولين كونهم مأمورين، بل على الجهاز الفني في الوزارات المعنية الذين لا يحاسبون قط على أخطائهم، بل يحاسب بالاستجواب في العادة الوزير الضحية لفسادهم أو عدم كفاءتهم!

***

أول هذه الجسور، جسر الصبية الذي يربط اليابسة باليابسة ويوصل الى الصحراء، أي التطبيق الحقيقي لمصطلح «Bridge To No Where»، بينما تربط بالعادة الجسور بين اليابسة والجزر كاليابسة وجزيرة فيلكا لإحيائها ثم لاحقاً للصبية بعد إعمارها إن كانت هناك حاجة حيث يوجد طريق الصبية السريع الذي يربطها بالجهراء ومن ثم خلال دقائق لمدينة الكويت.

علما بأن فكرة إحياء المناطق البعيدة تقوم على أن توفر بها الخدمات وفرص العمل كي لا يضطر سكانها للتوجه اليومي للمدينة!

***

جسر غريب آخر يستحق أن يزوره السواح والفلاسفة والمفكرون لمعرفة فكرته الفريدة وهو الجسر الذي يخرجك من منطقة اليرموك لشارع الملك فيصل، ليرجعك مرة أخرى لشارع الملك فيصل، وهو ما يعكس كفاءة بعض الأجهزة الحكومية، مثل ذلك جسر جديد على نفس الفكرة يأخذك من الدائري السادس ويرجعك للدائري السادس، كذلك فبناء جسر الصبية صاحبه بناء العديد من الجسور شديدة الكلفة قرب المنطقة الحرة بعضها على البحر وبعضها على اليابسة دون داعٍ وبالكاد ترى عليها سيارة واحدة.

***

أمام منطقة بنيدر بالجنوب جسر جديد يُبنى يستحق كذلك أن يكون من المعالم السياحية في المنطقة والعالم كونه فريداً وجديداً في فكرته وتنفيذه، فمعروف أن طريق السفر الى نويصيب والخفجي يمتلئ بجسور على شكل حرف U والتي توحي بأن أغلب من يتجه من الكويت إلى السعودية سيغير رأيه في أي لحظة، ويحتاج إلى أن يرجع سريعاً للكويت، والحال كذلك مع أغلب القادمين من السعودية سيغيرون رأيهم ويحتاجون لكل تلك الجسور للعودة من حيث أتوا، الجسر الجديد يأخذك من الطريق المتجه جنوباً للسعودية ويوصلك في الاتجاه المعاكس للطريق المتجه للكويت والعكس صحيح للقادم من السعودية، حيث يعبر بك الشارع ويضعك بمواجهة السيارات القادمة للكويت، وشخصياً لم أرَ جسراً مثيلاً له في بلد آخر وبحق إن... الكويت غير!

***

آخر محطة:

1 - طرق السفر إلى نويصيب والسالمي والعبدلي يتم العمل بها منذ سنوات ويتم بناء العديد من الجسور عليها بينما كان الأنسب أن يتم بناء الجسور على شرايين الكويت الرئيسة أي الدائريان الرابع والخامس اللذان تتفرع منهما أغلب المناطق السكنية الكويتية.

2 - هل شركات مقاولاتنا عاجزة عن بناء طرقنا كي نحتاج إلى شركات مقاولات خارجية؟!، ولماذا تؤخر دفعات مقاولينا وتقدم دفعات الشركات القادمة من الخارج؟!