الأوركسترا العراقية.. أنامل ناعمة تحيي «ليالي بغداد»

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شكل حفل الأوركسترا السيمفونية العراقية الموسيقي حدثا فارقا خلال «ليالي بغداد الثقافية» التي تنظم في شارع المتنبي الشهير وسط العاصمة العراقية بعد ترميمه. وبدا لافتا خلال الحفل مستوى الحضور الناعم في الأوركسترا العراقية حيث قدمت عازفات الفرقة مقطوعات منفردة وجماعية خلال الامسية الفنية التي استضافها المسرح الوطني العراقي. ولم تقتصر الاختيارات الموسيقية للأوركسترا العراقية على الموسيقى الكلاسيكية والتراثية بل شمل العرض موسيقى معاصرة مثل مقطوعات موسيقية من المسلسل التلفزيوني الشهير صراع العروش (Game of Thrones).

ويعود تاريخ تأسيس الأوركسترا السيمفونية الوطنية الى أربعينيات القرن الماضي وهي احدى أقدم الفرق السيمفونية في العالم العربي. وقد تعرضت مكتبتها ومخازن الآلات الموسيقية التابعة لها إلى عملية نهب في عام 2003. كما أن عددا من أفرادها تعرضوا إلى عمليات خطف في حين أن البعض الآخر قد قتل نتيجة أعمال العنف التي عصفت بالعراق وفر 29 من اعضائها إلى خارج العراق. قبل ان يعاد احياؤها مجددا ونقل تبعيتها من وزارة التربية إلى وزارة الثقافة.

