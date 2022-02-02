«عملاق الخُردة» الفضائي

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بفكر مختلف وحرفة ذات جودة، استطاع الفنان المصري إبراهيم صلاح، تخليص البيئة من «مخلفات الخردة»، بتطويعها وإعادة استخدامها في تنفيذ أعمال فنية ذات طابع مميز.

بارتفاع 7 أمتار يقف التمثال الغريب داخل «مول غرين بلاز» في الإسكندرية.. العشرات يتحلقون حوله، بعضهم يلتقط صورا تذكارية مع «عملاق الخردة»، والبعض يدقق ليكتشف أن التمثال العملاق الذي يشبه إحدى شخصيات فيلم «المتحولون»، عمل إبداعي خرج من رحم «الخردة».

الفنان التشكيلي إبراهيم صلاح، صاحب «عملاق الخردة» الذي يحمل ألوان التاكسي الأصفر، كشف أنه استطاع الانتهاء من تصميم تمثاله في 28 يوما فقط، مستخدما مخلفات الخردة من السيارات القديمة، لصناعة أول مجسم في مصر لشخصيات المتحولين بارتفاع 7 أمتار.

وأوضح أن فن صناعة وإعادة تدوير المخلفات أصبح فنا عالميا منتشرا في جميع دول العالم، وهناك فنانون مصريون يبدعون في فن إعادة تدوير المخلفات وانه صنع عددا من المجسمات من الخردة مثل مجسم كينغ كونغ بمدينة دهب، ومجسم للطائرات الحربية بمدينة 6 أكتوبر.

