الكويت ترأست اجتماعاً عربياً لحقوق الإنسان

أول النهار

انتهى فريق الخبراء الحكوميين العرب برئاسة الكويت من وضع مسودة نهائية لمشروع (الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026).

وقال رئيس فريق الخبراء الحكوميين العرب وكيل الشؤون القانونية بوزارة التربية د. بدر المطيري في كلمة امام الاجتماع الثالث للفريق ان المسودة النهائية سترفع الى الاجتماع المقبل للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان المزمع عقدها في الـ22 من فبراير المقبل.

واوضح أن عمل الفريق جاء بناء على تكليف اللجنة الدائمة تمهيدا لاعتماد المسودة النهائية للخطة ورفعها الى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية باجتماعه في مارس المقبل. واكد أهمية ان «تعبر الخطة في جوهرها عن الرغبة الصادقة لحكومات الدول العربية في تحقيق أفضل نتائج للنهوض والرقي بثقافة حقوق الانسان على الأصعدة كافة».واعرب عن الامل في أن يسهم الاجتماع الثالث للفريق الحكومي في تحقيق الأهداف والغايات التي تم العمل من أجلها.

وبين ان المسودة النهائية جاءت بعد عام كامل تخلله عدة اجتماعات بنقاشات مستفيضة مبينة للخطوات والمراحل المكرسة للتربية والتثقيف على حقوق الانسان ومتضمنة لما يحقق نشرها بين أفراد المجتمع وبما يعمل على نقلها من الاطار النظري الى الواقع العملي.

على صعيد متصل ذكرت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء ابو غزالة ان اجتماع فريق الخبراء الحكوميين العرب الذي خلص الى المسودة النهائية انعقد بناء على تكليف صادر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

واشارت ابو غزالة في بيان صحافي الى اصدار اللجنة الدائمة توصية تحت عنوان (مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان).

واوضحت ان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اعتمد التوصية في دورته العادية (155) بقرار صادر في 9 مارس 2021.

وكانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وافقت العام الماضي على رئاسة الكويت لأعمال فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان.

