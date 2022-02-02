«المعالم التراثية» ناقشت تطوير أسواق الصفافير والمباركية

أول النهار

قال رئيس لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال إن اللجنة ناقشت تطوير الأسواق التراثية سوق المباركية والصفافير والاحمدي، بحضور عدد من الجهات المعنية.

وأوضح خلال انعقاد ورشة لجنة المعالم التاريخية والتراثية أنه تم الإطلاع على العرض المرئي الذي قدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودورهم وجهودهم في ترميم بعض المحال في سوق المباركية تحديداً في سوق التمر والجت والمحافظة على شكلها الخارجي بالنظام القديم إضافة الى التدعيم الانشائي لسلامة هذه المحال.

وأفاد بأنه تم الإطلاع على دور المجلس الوطني في توفير بعض المعلومات والبيانات التي تتعلق بالمواقع التاريخية والتراثية والأنشطة في أسواق المباركية عبر توفير مركز معلومات داخل السوق يحتوي على جميع هذه المعلومات بالإضافة الى بعض الأنشطة السياحية التعريفية، مشيرا إلى مناقشة اللجنة لبعض الأنشطة التاريخية والتراثية وضرورة المحافظة عليها لتناسبها وتلاءمها مع طبيعة المنطقة.

واكد أن اللجنة جددت الالتزام بواقعها التراثي والوطني وعدم تحويلها الى أنشطة حديثة ومتكاملة لافتقادها للرونق التاريخي للمنطقة خاصة ان منطقة المباركية هي المنطقة الوحيدة تقريباً التراثية في الكويت المتبقية مما هو قديم، مشيراً الى دور البلدية في تجميل المنطقة وامتلاكها لعقد استشاري لتطوير منطقة أسواق المباركية والذي من ضمنه مشروع تطوير نفق دروازة العبدالرزاق الذي سيضم للعقد خلال عام وعدة اشهر، تمهيداً للشروع في التنفيذ.

ولفت كمال الى وجود عدة جهات معنية بالانشطة في منطقة أسواق المباركية ومنها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والبلدية ووزارة المالية وشركة المرافق العمومية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو تداخل يتطلب التنسيق فيما بينها، آملاً ان يتم تحقيق التكامل في الأنشطة التراثية في سوق المباركية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على حرص المجلس البلدي على توجيه الجهات المعنية لانجاز الخدمات لتطوير الأسواق التراثية بأسرع وقت ممكن لكي تكون متاحة للجمهور خلال فترة الاحتفال بالاعياد الوطنية للبلاد لربط الحاضر بالماضي والمستقبل.

وحول مناقشة اللجنة تطوير سوق الاحمدي قال: يعتبر من الأسواق القديمة التي انشئت في بداية الاربعينيات من القرن الماضي مع شركة النفط في موقعه آنذاك والذي يتميز بتنوعه الاجتماعي، مشيرا الى الجهات المعنية بالسوق ومنها المالية والتخطيط والبيئة، ومؤكدا حرص المجلس البلدي على متابعة تنفيذ الاعمال التطويرية للسوق وتشغيله برؤية واضحة تراثية وتاريخية ويكون كما سوق المباركية في العاصمة هو في محافظة الاحمدي لدعم المشاريع التراثية الشبابية فيها.

