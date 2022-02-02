التحقيق بـ«شبهات تنفيع نيابية»

الأولى

اتصفت جلسة مجلس الامة امس بجلد الذات من قبل النواب الذين نددوا بتشكيك زملائهم الاخرين فيهم معربين عن تطلعاتهم لانجازات تشريعية بعيدا عن الخلافات والاقصاء والتشكيك. (طالع ص 05-04).

وفي الوقت ذاته كشفت مجريات الجلسة عن عمق الصراع النيابي- النيابي حيث اشار اكثر من نائب لشبهات طالت نوابا حول مزارع وجواخير ومعاملات وصفقات وعقارات وتنفيع وعمولات من رخص واقامات الممرضين. واكد عدد من النواب دعمهم طلب تشكيل لجنة التحقيق بشبهات التنفيع النيابية التي تقدم بها النائب عبيد الوسمي واخرون في وقت سابق، مطالبين باستعجال تشكيل اللجنة من اجل وضع حد للصراع النيابي- النيابي وكشف المشككين.

وفي سياق الصراع، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية الشاكي فيها هو رئيس مجلس الامة على خلفية تصريح اساء فيه المويزري للغانم. في حين رفض المجلس رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي في القضية الشاكي فيها موظفو الامانة العامة للمجلس ومكتب الرئيس على خلفية احداث ابريل الماضي المتمثلة بالاعتراض النيابي على الرئيسين وما اسفر عن مشادات بين الطرفين في ممر الرئاسة المؤدي لقاعة عبدالله السالم.

من جانب آخر، وافق المجلس على تحديد ساعتين ببداية جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة وزير الصحة والحكومة بشأن وباء كورونا واستراتيجية التعايش مع الوباء وتداعياته ومن استمرارية القيود واجبارية اللقاح.

واقر المجلس امس تحديد اجازة للجلسات بصورة غير مباشرة عبر تعديل جدول جلساته العادية، اذ تم تقديم جلسة 15 فبراير لتصبح 8 فبراير، وارجاء جلسة 1 مارس الى 8 مارس، وسط اعتراض 11 نائبا رفضوا دخول المجلس في اجازة برلمانية.

ووافق المجلس كذلك على استعجال اللجنة التشريعية اعداد تقاريرها بخصوص قوانين حقوق المتقاعدين وزياداتهم السنوية خلال الاسابيع القليلة المقبلة على ان يُلتزم بقرار المجلس بأن تتولى لجنة الاولويات ترتيبها في جدول اعمال المجلس بحسب الموضوعات التي تضمنها قراره السابق.

من ناحيته اعلن النائب حمدان العازمي تعليق استجوابه المزمع تقديمه لرئيس الحكومة شهرا لحين الوقوف على مدى التزام مجلس الوزراء بصرف مكافأة الصفوف الامامية.