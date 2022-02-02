الدين العام.. «مكاسر»

الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن عمل دؤوب لحلحلة العراقيل التي تواجه اقرار قانون الدين العام، والذي بات حيوياً لانقاذ التصنيف السيادي الائتماني من أي خفض محتمل في المستقبل.

وقالت إن عددا من ممثلي السلطة التشريعية يرون حتمية خفض سقف الدين العام الى 10 مليارات او اعلى قليلاً، لكن الجهات الحكومية المختصة ترى ان المبلغ ضئيل ولا يوازي حجم الاصلاحات المطلوبة لتعزيز اوضاع السيولة، خاصة على صعيد الاحتياطي العام. وبينت المصادر ان هناك مقترحاً بعمل خليط يسمح بتمرير الدين العام بحدود 10 مليارات دينار، مع السماح بالسحب من صندوق الاجيال لمرة واحدة بحدود 5 مليارات دينار، وبذلك تكون الحكومة قد حصلت على 15 ملياراً وفي نفس الوقت بددت مخاوف النواب، وخفضت الاقتراض المحتمل للنصف.

وتحاول الحكومة جاهدة الخلاص من المخاطرة المهددة للتصنيف، خاصة بعد ان قامت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» (Fitch Ratings)، بخفض تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «-AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.