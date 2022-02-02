السيسي: تذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين

الأولى

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وجميع دول الخليج، الذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي، مؤكداً على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة. (طالع ص 07).

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس التعاون المصري- الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، خاصةً في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلاً عن التوافق في شأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. من جانبه، نقل الصقر إلى الرئيس السيسي تحيات سمو الأمير وسمو ولي العهد، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين ، ومثمناً دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسة للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فضلاً عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، ما أحدث نقلة نوعية لافتة في كل نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.