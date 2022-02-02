3 آلاف تظلموا من نتائج اختبارات الثانوية العامة

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أغلق باب التظلمات من نتائج امتحانات الصف الثاني عشر على نحو 3 آلاف طلب تقدم بها الطلاب اعتراضا على درجات الاختبار، وذلك بواقع 2400 تظلم في كنترول العلمي، و700 في القسم الأدبي.

وأكدت مصادر لـ«النهار» ان الكنترول سيعمل على اعادة التصحيح اعتبارا من اليوم، حيث ستتم المراجعة والتدقيق على جمع الدرجات بشكليها الأفقي والرأسي، موضحة انه فور الانتهاء من أعمال المراجعة سيتم اعتماد الدرجات بصورتها النهائية، و في حال تم تعديل درجات احد الطلبة سيتم رفع النتيجة الى الرئيس العام للكنترول.

واشارت الى أن التقرير النهائي سيوضع على طاولة الاعتماد الاسبوع المقبل ومن ثم يتم ابلاغ الطلبة الذين تم تعديل درجاتهم، مبينة ان الكنترول سمح للمتقدمين بتقديم طلبات التظلم في 3 مجالات دراسية كحد اقصى. ولفت إلى أن إجمالي عدد المتظلمين يعد طبيعيا مقارنة مع السنوات السابقة.