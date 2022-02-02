الاستغناء عن الفنيين الوافدين في «الكهرباء»

الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس «التزام وزارة الكهرباء بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستغناء عن العاملين من المقيمين واستبدالهم بالمهندسين والفنيين الكويتيين».

وأكد الفارس في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة امس اهتمام الحكومة بتعيين خريجي الهندسة سواء الجامعيون او حملة الدبلوم في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وأوضح انه تمت اعادة النظر في كيفية استغلال المهندسين بطريقة مثلى في محطات انتاج المياه، مشيرا الى اعداد خطة متكاملة لاعادة تطوير القطاع ورفع مستوى المهندسين بحيث يتم استقطابهم بالطريقة المناسبة حسب احتياجات الوزارة.

واشار الفارس الى ان سياسة التكويت معتمدة لدى ادارة مؤسسة البترول الكويتية وسيتم اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لتكويت القطاع النفطي. وأوضح ان اجراءات تكويت القطاع ستكون على مرحلتين بداية بالتوظيف المباشر اذ تم توظيف ما لا يقل عن 2000 مواطن خلال العام الماضي ثم تكويت القطاع الخاص ممثلا بشركات المقاولين بما يعادل نسبة 30 % من العاملين بهذا القطاع، مشددا على ان اجراءات التكويت ستكون نصب اعين الحكومة وهناك توجه في تقليص الأعداد.