بايدن يعلن قطر «حليفاً رئيساً» خارج «الناتو»

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واشنطن – الوكالات: ابلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس رسميا بتصنيف قطر «حليفا رئيسا» من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدا عقب لقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان الشراكة بين البلدين «محورية في العديد من المصالح الحيوية» في حين اكد الشيخ تميم ان العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تزداد رسوخا لمصلحة سلام واستقرار المنطقة.... (طالع ص 16).

وعقب مباحثات اجراها مع امير قطر في اول لقاء قمة يعقده مع قائد خليجي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة قبل عام.

قال بايدن ان تصنيف قطر حليفا رئيسا للولايات المتحدة هو «اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها». وأكد في مستهل لقائه مع امير قطر في البيت الأبيض ان الشراكة بين الطرفين محورية في العديد من المصالح الحيوية لكلا البلدين وأشار الى ان مباحثاته مع الشيخ تميم تشمل الأمن في الخليج والشرق الأوسط، واستقرار امدادات الطاقة العالمية.

من جانبه، قال امير قطر ان مباحثاته مع الرئيس الأميركي كانت مثمرة، وأضاف في تغريدة على «تويتر» ان هذه الشراكة «تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». الى ذلك وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات بين الدوحة وواشنطن بأنها عابرة للادارات واختلاف الأحزاب.

وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» ان حديث الجانب القطري مع الايرانيين والأميركيين ليس نقلا للرسائل، وان الدوحة ترى ان العودة الى الاتفاق النووي «عامل استقرار للمنطقة». واكد ان بلاده «تستغل القنوات المفتوحة مع الولايات المتحدة وايران لتقريب وجهات النظر». وقال ان مباحثات القمة الاميركية - القطرية تطرقت لقضايا بينها مفاوضات الملف النووي الايراني، وأفغانستان، وأزمة الطاقة الدولية».