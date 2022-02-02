«الاتصالات»: لا صحة لصرف مكافآت بنصف مليون دينار

الأولى

نفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ما يتداول حول صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بنصف مليون دينار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة.

وقالت إنه لم يرد في تقارير ديوان المحاسبة اي ملاحظات متعلقة بهذا الشأن ما يؤكد عدم صحة الخبر المتداول.

وبينت الهيئة أنه يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 251 الصادر بتاريخ 23/2/2015 الصادر من الوزير المختص حسب قانون انشائها، منوهة بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في جميع الهيئات المستقلة هي رواتب نظير قيامهم بالأعمال المكلفين بها ولكنها تصرف تحت مسمى مكافآت وليس رواتب.