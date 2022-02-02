مدينتان تجاريتان بكلفة 500 مليون دينار

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كتب عبدالله عثمان: قالت مصادر ذات صلة، ان جهات حكومية تدرس انشاء مدينتين تجاريتين بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار، وتمتدان على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

وذكرت ان الأجهزة الحكومية المختصة بدأت فعليا في مخاطبة عدد من الجهات المختصة المنوطة بتنفيذ المشروعين لتخصيص مساحات الأراضي التي ستبنى عليها بالتنسيق مع شركة «نفط الكويت» و«بلدية الكويت» و«الاسكان»، بالاضافة الى هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وعدد من الجهات ذات الصلة.

وأوضحت المصادر، ان دراسة تجري في الوقت الراهن تهدف للاسراع بالاجراءات الادارية واصدار الموافقات من جميع الجهات المعنية، للبدء في مشروع المدينتين نهاية العام الحالي، مؤكدة ان المخطط لتنفيذ المشروعين سوف يكون وفق احدث طراز عالمي وأعلى المستويات، خصوصاً انهما ستحتضنان عددا من الأنشطة التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول المنطقة والعالم.

وأوضحت ان المدينتين وفقاً لمخططهما الهيكليين والدراسات المبدئية ستكونان على غرار اكبر المدن التجارية في العالم، من حيث المساحة والتنظيم والبني التحتية، خصوصا انهما ستخصصان في جزء كبير منهما لاستقطاب عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والمستقلة.