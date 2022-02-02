العرو: 5 آلاف دينار تخفيضاً في قيمة الأرض بجنوب خيطان

وطن النهار

كشف وزير الشؤون والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو عن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض قيمة الأرض في مشروع جنوب خيطان لتصبح 10آلاف دينار بدلاً من 15 ألفا وذلك لتسريع وتسهيل عملية البناء، لافتا الى انه على المستفيد التكفل بازالة الأنقاض.

وكان أهالي المنطقة تقدموا في وقت سابق بخطاب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أشاروا فيه إلى معاناة المواطنين، وخصوصاً الأسر المقبلة على بناء بيت العمر، مشيرين إلى أنه تم إلزامهم بدفع قيمة الأرض ومقدارها 15 ألف دينار، وهو لا يعتبر بسيطاً على هذه الاسر، كما أنه أعلى بكثير من المشاريع الإسكانية الأخرى.

واستبشر المواطنون خيرا بتخفيض المبلغ عن 1448 أسرة كويتية انتظرت لأكثر من 25 عاماً للحصول على منزل، وذلك لصعوبة دفع المبلغ بشكل عام، املين ان يكون قرار اصدار اوامر البناء للمنطقة قاب قوسين او ادنى خاصه وأن بلدية الكويت لا مانع لديها من حيث المبدأ في إصدار تراخيص البناء، بعد مخاطبة وزارتي الكهرباء والأشغال، إضافة إلى هيئة الطرق التي اعلنت عن إنجاز كل الأعمال في مشروع البنية التحتية في خيطان الجنوبي السكني بنسبة مئة في المئة، وجار إصدار قرار خاص بلجنة تسليم كل الأعمال في المنطقة بشكل ابتدائي للوقوف على الملاحظات.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات وشبكة أمطار لمنطقة خيطان الجنوبي بالقطعتين 1 و2، وتطوير الطرق القائمة، وإنشاء طرق بما يعادل 30 كيلومتراً موزعة ما بين طرق رئيسية وطرق فرعية، بالإضافة إلى خدمات تصريف مياه الأمطار وخدمات الصرف الصحي، وأعمال إنارة الشوارع، وتوصيل خطوط المياه العذبة وخطوط الهاتف، وتتراوح اعداد الوحدات السكنية بالمشروع بين 1400 و1441 وحدة تقريباً.

