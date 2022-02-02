النفع العام: «الصحة» لم تحرك ساكناً لنصرة الممرضين.. وما حدث مهزلة

وطن النهار

أصدرت 24 جمعية من جمعيات النفع العام بيانا دعت فيه إلى انصاف الممرضين الوافدين، وقالت إن هناك مواضيع لا ترقى للجدل والنقاش داخل كل أمة من الأمم، ومن أبرز هذه المواضيع، صحة البشر، التي يعتبر القطاع الصحي بأفراده وطواقمه ومسؤوليه مؤتمنين عليها في كل وقت وحين، وزادت أهمية القطاع الصحي أضعافاً مضاعفة مع جائحة كورونا التي ضربت العالم وأدت إلى موجات من الإصابات والوفيات، حارب فيها القطاع الطبي بشراسة حول العالم، وكان دور الطواقم الطبية، وخصوصاً الهيئة التمريضية واضحاً للجميع، وهذا ما حدث عندنا أيضاً في الكويت حيث أبلوا بلاء رائعاً فاق كل التوقعات سواء كانوا من المواطنين أو اخواننا من «البدون» والوافدين.

ومضى البيان يقول: إن «الجيش الأبيض» من الممرضين الوافدين الذين ينتمون لجنسيات مختلفة فوجئوا بأن الشركات التي تقوم بتوظيفهم أنهت عقودهم، بعد أن انتهى عقدها مع وزارة الصحة، وبعد أن طلبت منهم الشركات الجديدة في العقد الجديد مبالغ مالية ضخمة مقابل تجديد عقودهم! وهو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العمل الطبي، فضلاً عن تنافيه مع أبسط القواعد الأخلاقية، ناهيك عن المخالفة الصريحة والواضحة للقانون الكويتي.

وزاد: إن الهيئة التمريضية، التي أصيبت بصدمة كبيرة، تملك خبرة كبيرة في التعامل مع المرضى، وفي حال عدم دفع أفراد الهيئة التمريضية للمبالغ المطلوبة عليهم من الشركات الجديدة الفائزة بالعقد الجديد، فإنه سيتم جلب ممرضين جدد ربما بعضهم بلا خبرة كي يتدربوا في الكويت، ثم نخسرهم مرة أخرى بسبب جشع بعض الشركات التي تعمل داخل القطاع الطبي.

واستطرد البيان قائلاً: إنه وبعد إثارة هذا الموضوع في وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي لعدة أيام، دون أن تحرك وزارة الصحة ساكناً ودون ان توضح الأمور، فوجئنا بارسالها تصريحاً مقتضباً ركيكاً زاد من موقفها غموضاً، فبدلاً من توضيح الاشكالية نجد أثار اللبس مجدداً حول موقف الوزارة، فالبيان تارة يقول ان المشكلة تتعلق بمسألة القوانين التي تنظم اقامة الطاقم الطبي الذي انتهى عقده، وان هذا الأمر في عهدة جهات أخرى، وتارة تقول بأننا قمنا بتحويل «عدد كبير منهم» إلى العمل مباشرة بالوزارة مباشرة! فإذا كانت الوزارة قد قامت بالفعل بتحويل اقامة عدد من هؤلاء على الوزارة، فلماذا تمت هذه الزوبعة أساساً، بمعنى لماذا لم تعرض الوزارة على كل اعضاء الطاقم الطبي هذا العمل مباشرة في الوزارة وليس بعضهم مادامت لاتزال بحاجة إلى المزيد من الطواقم الطبية؟!

وجاء في ختام البيان: إننا كمنظمات مجتمع مدني نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه هؤلاء الذين سيظلمون جراء تصرفات بعض مسؤولي وزارة الصحة غير المبالين بمصلحة الكويت وسكانها من مواطنين ومقيمين، ونحن نؤكد على أننا لا نزال في أمس الحاجة لهذه الطواقم التي عملت معنا بجد واخلاص في عز فورة الجائحة، لذلك نحن نعبر عن استيائنا الشديد لهذه التصرفات اللاانسانية ونطالب في هذا البيان بضرورة إنهاء هذا الملف الخطير، وبضرورة تدخل وزير الصحة الدكتور خالد السعيد لإنهاء هذه المهزلة اللاأخلاقية وقبل ذلك محاسبة المسؤولين عنها.

