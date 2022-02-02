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8 قطع بحرية تبحث عن مفقود «الزور»

مشعل عبدالله
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الأربعاء 02 فبراير 2022

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد قام بتفقد موقع عمليات البحث عن المفقود في بحر الزور للاطلاع على خطة البحث التي تعمل بها ادارة الإطفاء والانقاذ البحري. وقالت الادارة ان عمليات البحث مستمرة منذ لحظة تلقي البلاغ التي كانت في تمام الساعة 1:00 من ظهر الاثنين وقد توجهت 8 قطع بحرية من ادارة الإطفاء والانقاذ البحري الى موقع البلاغ بمشاركة خفر السواحل والطوارئ الطبية، وتقوم الفرق بعمليات الغوص تحت سطح الماء للبحث والمسح الشامل بالمنطقة.


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