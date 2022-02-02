3 آلاف تظلم على اختبارات الصف الثاني عشر

وطن النهار

أغلقت باب التظلمات على نحو 3 آلاف طلب تقدم فيهم الدارسين في الصف الثاني عشر على درجات الاختبار، وذلك بواقع 2400 تظلم في كنترول القسم العلمي، و700 تظلم في القسم الأدبي.

وأكدت مصادر لـ«النهار» ان الكنترول المركزي سيعمل على اجراءات اعادة التصحيح اعتبارا من اليوم، حيث سيتم المراجعة والتدقيق على جمع الدرجات بشكلها الأفقي والرأسي، موضحة انه فور الانتهاء من أعمال المراجعة سيتم اعتماد الدرجات بصورتها النهائية، لافتة إلى أنه في حال تم تعديل درجات احد الطلبة ستتم رفع النتيجة على التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للرئيس العام على الكنترول المركزي.

واشارت الى أن التقرير النهائي سيوضع على طاولة الاعتماد الاسبوع المقبل ومن ثم يتم ابلاغ الطلبة الذين تم تعديل درجاتهم، مبينة ان الكنترول سمح للمتقدمين بتقديم طلبات التظلم في 3 مجالات دراسية، لافتة إلى أن إجمالي المتظلمين يعد طبيعياً مقارنة مع السنوات السابقة والتي تراوح فيها اجمالي المتظلمين من 2500 إلى 3 آلاف متظلما.

