«التربية»: لا إعفاء من الدورات إلا لأصحاب الأعذار الطبية

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية الأستاذ د. علي اليعقوب تعميما بشأن الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بأسلوب التدريب المباشر لجميع الموظفين العاملين في الوزارة المرشحين للدورات التدريبية أو المشرفين الفنيين والمدربين المشاركين في خطة التدريب عبر البرامج التدريبية.

وأوضح أن التعميم ينص على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية واتباع التعليمات الصحية في مقر مركز التدريب ولبس الكمام داخل مركز وقاعة التدريب والالتزام بالتباعد الجسدي مؤكد على أهمية تقديم نتيجة فحص سلبية في اليوم الأول من انعقاد البرنامج التدريبي بالنسبة للمشاركين غير المحصنين ضد فيروس كورنا، بالإضافة الى حظر التدخين داخل مركز التدريب وكل قاعات التدريب وارتداء الملابس المناسبة لحضور البرنامج التدريبي.

وأضاف: أن التعميم الوزاري يؤكد أن يكون الاعفاء من البرنامج التدريبي سببه اجتياز المشارك لذات البرنامج التدريبي بموجب شهادة اجتياز أو قرار إتمام برنامج تدريبي وقبول المشارك في برنامج تدريبي متزامن مع البرنامج التدريبي موضوع المشاركة شريطة تقديم ما يثبت القبول.

والحالات المرضية المثبتة بتقارير طبية تحول دون الحضور للبرنامج التدريبي والموظف الحاصل على إجازة من الإجازات الوجوبية، والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا لم يتجاوز عمره سنتين.

