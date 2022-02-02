رفع حصانة المويزري وإبقاؤها للمطير والسويط والعتيبي

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.

وقال الغانم في تصريح صحافي امس إنه اتبع جميع الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من أربعة محاور. وكان النائب شعيب المويزري تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق امس بطلب الاستجواب المكون من أربعة محاور. يتعلق الأول بما اعتبره «الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب»، أما الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لـ«مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب». ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ«عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج» وفق ما تقدم به النائب.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت». وفي جلسة امس رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في القضية رقم (631/2021) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (826) لسنة 2021 جنح المباحث.

وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النواب المطير والعتيبي والسويط بموافقة 27 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وفي الجلسة نفسها وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية رقم (1146/2021) حصر نيابة الإعلام (1474) لسنة 2021 جنح المباحث.

وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المويزري بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا وامتناع ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة العادية، وتلت الامانة العامة اسماء الحضور والمعتذرين (ثامرالسويط، عبدالكريم الكندري، حمد الصباح، احمد منصور الصباح، محمد الراجحي).

وانتقل المجلس الى بند التصديق على مضابط الجلسات الماضية. وصادق عليها المجلس، ثم انتقل الى بند الاوراق والرسائل الواردة وهي: رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين والمرفقة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية للارتباط، ابرزها ما يتعلق بتطوير جزيرة فيلكا.

ورسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 المشار إليه في نص الرسالة.

ورسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على أن تشمل البنود المحددة بنص الرسالة.

ورسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، مع الأخذ بالاعتبار البنود المحددة بنص الرسالة.

ورسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 المشار إليه بنص الرسالة وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.

اسامة الشاهين: هناك بعض الشرائح من المواطنين حرموا من مكافأة نهاية الخدمة، ودعوا اللجنة الصحية لدراسة مقترح توسيع نطاق الاستفادة لمن حرموا من قانون مكافأة الخدمة بسبب بعض الاخطاء التشريعية، ملف التمريض قد استغل لتنفيع متنفذين وكان النواب في استراحة النواب على هامش الجلسة يقدمون ملفات التمريض للحصول على اقامات لهم والنائب المرضي عنه كان يحصل على مئات الاقامات والنواب يحصلون على مبلغ مادي عن كل اقامة وهذه بافادة من الوزير الاسبق جمال الحربي، ونأمل حماية هذه المهنة من الاستغلال ومعالجة ما يعتري هذا الملف من فساد.

حمدان العازمي: الحساب الختامي الاستثنائي لوزارة الدفاع عن ميزانية التسليح يكشف عدم صدقية وزير الدفاع، والوزير اكد في الاستجواب انه ارسل للمجلس ميزانية التعزيز منذ سبتمبر الماضي، وكان النواب يدورون العذر للوزير، ورسالة رئيس لجنة الميزانيات تثبت عدم ارساله للميزانية، وكلامي للنواب الذين اصطفوا مع الوزير، شوف شلون الوزير يضلل بل انه حتى ما ارسله ليس الا مسودة، شنو رأيكم الان خاصة الذين وقفوا مع الوزير، ماني قايل الوزير ضحك على شواربكم ولكن الوزير ضحك عليكم وضلكم.

حمد المطر: ميزانية معهد الابحاث لا تلتزم بقواعد الميزانيات، وعدلنا لان تكون ميزانية ملحقة لا مستقلة كما الوقت الحالي،خاصة ان المعهد مليء بالتخبط والصراعات وظلم اصحاب الحقوق وينخره الفساد، ويحتاج المعهد تدخلاً جراحياً من وزير التربية الان، ويجب على الوزير حفظ مكانة المعهد والاستفادة من المعهد ليكون المركز البحثي لجامعة عبدالله السالم المرتقب تأسيسها.

حسن جوهر: هناك اكثر من 700 اقتراح بقانون بمعنى وجود جهد تشريعي وتحمل مسؤولية من النواب ولكن غالبية اللجان متكدسة في اللجان خاصة التشريعية وهذه اقتراحات من اولويات الشعب الكويتي وعلى الاخوة بالتشريعية احالة الاقتراحات للجان المختصة المعنية ولازالة ما اثقل كاهلهم، الامن السيبراني يكشف ان الكويت تفتقد السيادة على حماية بيانات اجهزة الدولة، ونتمنى اولوية قصوى لحفظ الدولة من اي اختراقات، والجهة المعنية هي هيئة الاتصالات وعليها ملاحظات جسيمة في المال العام وقصور تشريعي، الضجة التمريضية التي حصلت تضر سمعة الكويت وفيها شبهة الاتجار بالبشر في قضية تتصل بارواح الناس ولا يمكن القبول بالحاصل، وعلى وزير الصحة التعامل مع القضية بحرص حماية لارواح الناس، واليوم نسمع عن مبالغ ضخمة تحصل عليها الشركات لاستجلاب الهيئة التمريضية وقصور في مساكن وحقوق الممرضين وملاحظات جسيمة جاءت من تداعيات القاء مهمة جلب الممرضين.

الملا: لدينا مشكلة كبرى في القطاع النفطي وهي مالية من ارباح محتجزة بـ7 مليارات وقروض ونسمع الان عن احتمالية ان تقف مصفاة فيتنام وقد تصل لضعف مشكلة الداو، والرسالة من لجنة الميزانيات بشأن القطاع النفطي غاية في الاهمية، ورسائل اللجنة بشأن هيئة الاتصالات وميزانية التسليح مهمة جدا ويجب ان يؤدي ديوان المحاسبة المطلوب منه بهذه الرسائل.

قانون مكافأة الخدمة يستلزم تعديلاً لانه يعاني مشاكل، واعتقد ان هناك اقتراحاً في المجلس الماضي وهو مستحق.

تحويل ميزانية بعض الجهات من مستقلة الى ملحقة امر في محله لان بعض الجهات لا تحقق ارباحاً وايرادات ومثال على ذلك معهد الابحاث الذي يتطلب التمكين وازالة المحظورات الادارية او تحويلها لميزانية ملحقة.

المعارضة مولايقة

سعود ابوصليب: انا كنت متردداً للحديث اليوم خصوصا في الرد على الاخ حمدان العازمي، وقوله ان وزير الدفاع ضحك على شواربنا، فالاخ حمدان العازمي انضحك على شواربه 5 مرات في استجوابات سابقة بالمجلس الماضي، وانا لما استجوبت وزير الصحة في دور الانعقاد الماضي ولم نسمع كلمة من العازمي بل ذهب يهرول لتوقيع بريده وانا اذكر لك ذاك اليوم حتى دشداشتك الزرقاء لم تغيرها من، حنا ما نخاف منك يا حمدان ولا احترمك اصلا سكتنا عنك مرات حقك تقدم استجواب والمعارضة مو لايقة عليك.

الغانم: المناقشة صحيح عامة في البند انما ترتكز على الرسائل الواردة، وارجو الا نتوسع في موضوع استجواب وزير الدفاع، وقد يكون النائبان لا يقصدان الاساءة.

العازمي: اللي على راسه بطحة يحسسه، والعبرة بالمواقف، واذا لديك الجرأة صعد الوزير وشوف المواقف، وانا لما سألتك عن موقفك قلت ان معاملاتك واقفة بسبب استجوابك السابق لوزير الصحة، وكنت تقولي غيري له 250 معاملة وانا حدي 26 يعني ربط الموقف الشرعي والاختلاسات بالمعاملة وهذا كيف نترجى منه موقف، وانا اعلمك انت واكبر منك وضحك على شاربك انتاول واحد هذا نائب يربط المعاملة نقل ولا شي اخر بموقف بل ان هذا من ضعفك.

ابوصليب: انا رديت حمدان الى المربع الاول، وكلامه عارٍ عن الصحة وعيب علي انا بهذا العمر ان اكذب ومصالح الناس لا أوصفها بمعاملات وبريد مثلك، المعارضة راحت مع مسلم البراك انت مو لايق عليك هذا الدور وانت مثل الغراب الذي اضاع مشيته لا انت حمامة ولا انت على مشيتك الاصلية.

العازمي: دش مضابط المجلس وشوف مواقفي، انا ما اصير جبان من اجل معاملة، واقسم بالله انه صوت للوزير من اجل 250 معاملة يمنحها للاخرين وهو 26 فقط.

ووافق المجلس على الرسائل الواردة. وتلت الامانة العامة كشف العرائض والشكاوى الواردة من المواطنين ضد اجهزة ومؤسسات عامة وخاصة بشأن ما وقع عليها من اضرار.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.

بدر الملا: سؤالي كان لوزير الداخلية عن مراسيم منح الجنسية الكويتية وطلب صورة لاحد المراسيم، واتمنى اجابة شافية من الحكومة بهذا السؤال الصعب، ومن المجلس الماضي يقول وزير الداخلية ان هذا ليس اختصاصه ويقول اختصاص وزير الدولة والكرة تترامى بين الوزيرين الى الان، طيب نسأل من الان، وهل فعلا سحبت الجناسي التي تطرق لها تقرير لجنة ثامر وهل تم تطبيق توصيات اللجنة نحن نريد ان نعرف الاجراءات التي تمت بعد التقرير، والمصيبة الوزير يطلب سرية الاجابة ليقول ان الموضوع ليس اختصاصه، ولدي احتجاج بشأن ايداع الاجابات بالامانة ووصفها بالسرية، والحكومة تتعسف في هذا وهو ليس حق لها، وملف الجنسية قائم ونتمنى تشكيل لجنة التحقيق المقدم بشانها طلب.

مبارك الحجرف: سؤالي لوزير الاوقاف عن قرارات صرف مكافآت الانشطة الرمضانية والربيعية اثناء فترة «كورونا»، يحز في خاطري ان اتحرى اموراً مالية في وزارة يفترض ان تتحلى بقدر عالٍ من النزاهة، هذا مثال صارخ على استباحة المال العام ، ويتباهون ان المخيم الربيعي «اونلاين» وحز في خاطري ان تجري هذه الامور في وزارة الاوقاف، كما ان هذه الاجابات قاصرة واتحفظ عليها وعلى الحكومة ان تكون حازمة في تبديد اموال الدولة من قبل قيادات الاجهزة الحكومية، ولا يكون التقشف على حقوق المواطن البسيط، وللاسف وزارة الاوقاف نايمة وفيها من التراخي حتى ان احد مساجد الجهراء اصبح مرتعاً للكلاب ونوم المتشردين، في حين ان هذه الوزارة يستوجب ان تكون مثال لغيرها وللاسف مساجد مهملة ومهجورة، غير عتبة وزارتك.

وزير الاوقاف: شكرا للنائب، نؤكد ان الوزارة لن تصرف ولا دينار واحد على المخيم الربيعي، وما تم صرفه هو لنشاط صيفي والعشر الاواخر وتم الصرف بناء على موافقة المراقب المالي، وحين اثير الموضوع شكلت لجنة تقصي حقائق واتت النتيجة بسلامة اجراءات الصرف وخاطبت الفتوى والتشريع وقالت ان المصروف منسجم مع القوانين والقرارات، واشكر اهتمام النائب ولا يحز في نفسك طالما انا موجود ولن نسمح لمخالفات في عهدي وان اتت نملك الشجاعة للاصلاح.

احمد مطيع: وزير الصحة اسمع كلامي بدقة وسؤالي عن القضايا المرفوعة على هيئة ذوي الاعاقة تجاوزت 4087 قضية والمستحقون ظلموا بسبب تعسف الهيئة، وواجب علينا استخدام كافة الصلاحيات الدستورية لاصلاح الامور وايقاف الضرر الواقع على ذوي الاعاقة،

وللاسف احد الدكاترة لديه تضارب مصالح فهو عضو في لجنة تظلمات ذوي الاعاقة وفي ذات الوقت هو مدير في الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية فيجير التقارير لاهواء خاصة لذلك كسب البعض حقوقهم حين لجأوا لجامعة الكويت بدلا من الطب الشرعي، ويجب على الوزير اعادة اختيار اللجان المختصة في الهيئة.

وزير الصحة: اشكر النائب، وبالنسبة لي لم يصدر المرسوم السامي الى الان بالحاق هيئة الاعاقة الى وزارة الصحة، وسننظر في جميع الامور التي تفضلت بها.

حمد المطر: وجهت سؤالاً لوزير النفط عن سبب تجديد عقود المهندسين الاجانب في مؤسسة البترول، واشيد بجواب وزراء الحكومة على الاسئلة والتعقيبات، واتمنى سماع تعليق من وزير النفط، ونحن دولة الاولى والواجب ان تعمل على التكويت وما لها من بعد الامن الوطني وهناك اكثر من 250 مهندس اجنبي بمختلف الشركات على تخصصات يحملها الكويتيين وتدرسها جامعة الكويت اكثر من 50 سنة والاخ وزير النفط هو عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة، ولا يجوز ان يأخذ الاجانب وظائف بتخصصات مختبر الاغذية في كيفان بحجة خبرات ونحن لدينا خبرات وطنية متراكمة، والالتفاف يكون بعقود الاستشارات ولن نقبل بذلك، وما يصير نكون ضد المواطنين يا حكومة.

وزير النفط: اشكر النائب واؤكد اعتمادنا بالمؤسسة سياسة التكويت والارقام التي ذكرها الاخ هي لنقل الخبرات للمواطنين، ونحن عملنا على التكويت بالتعيينات الاخيرة، ونعمل ان تكون فرص العمل للمواطنين لدى المقاولين بنسبة 80% ومتجهين لتقليص بند الخبرات في عقود المقاولين والاستشارات ليقوم بها الكويتيين.

المطر: هناك قفز من شركات نفطية لتوقيع عقود استشارات من اجل حجز مقاعد لاجانب يريدونهم التفافا على حقوق المواطنين، وحتى ادارة الخبراء في ظلم.

حمدان العازمي: سؤالي لوزير الداخلية عن حفل اقيم في منطقة المنقف نهاية عام 2020 وتم فيه اختلاط وسبب لغطاً، والداخلية اوقفت الحفل بعد تحركاتنا، وانا اقول شنو فايدة الحفلات وهذا دمار ما يجري الان من حفلات، ونحن شعب محافظ يخاف الله، ما يجوز ندمر الشباب ما يجوز تجيب فنانين ومغنين لافساد ابنائنا شنو تفيد الاغاني هذا دمار، وما حصل في العديلية لم يقبله اهل المنطقة رفضوا واحتجوا وما فائدة تدمير جيل على حساب تاجر يريد اقامة حفلة، هذه الامور يجب ان ينتبه لها وزراء الاعلام والتجارة فلا تقبل ولا نسكت عن وتجاوز الامور الشرعية وخاصة وزير الاعلام بالا يصدر التراخيص والامر يمتد لوزيري التجارة والداخلية، ولن نسكت وان اضطررنا لتقديم استجواب انتم تحدونا عليها بحفلات لتدمير عيالنا، والجيلان لم يربى عدل يتدمر من الفنانين والحفلات والاختلاط.

سعدون حماد: المفروض من وزير الاسكان تخفيض قيمة قسيمة خيطان الى 4 الاف بدلا من 15 الف، ونطالب رئيس الحكومة بالخفض الى 4 الاف ومشكورين على التخفيض الى 10 الاف لكن مطلب المواطنين 4 الاف اسوة بسكان ضاحية عبدالله المبارك فالبعد بينهم 2 كليو متر ولا يجوز ان يكون هذا الفارق بالسعر والمواطن سيتكفل بنقل الانقاض ان تم التخفيض الى 4 آلاف.

محمد المطير: الى متى لا يكون الكويتيون هم العصب الرئيسي في القضاء.

- ما يجوز ان الاغلبية في القضاء المرفق الحيوي والاستراتيجي اجانب

وواجب على الحكومة تكويت مرفق القضاء.

عدنان عبدالصمد: اتمنى ان يعاد النظر في عدم غسيل الموتى بسبب كورونا.

اهالي الموتى مستعدون لغسل موتاهم الذين يتوفون بسبب كورونا.

واتمنى انشاء مغتسل خاص لموتى كورونا لان القضية شرعية.

وزير النفط: ملتزمون بقرار تكويت كل قطاع الكهرباء وكذلك في قطاع المهندسين والفنيين في النفط.

عبدالله الطريجي: مبالغ بالملايين خسرها المواطنون في قضايا النصب العقاري.

وسوداني اسمه احمد منير متهم بالنصب العقاري خرج من الكويت بالرغم انه عليه منع سفر.

ووزير الداخلية السابق اكد الحادثة وانه احال المتهمين المتسببين بخروج السوداني الى التحقيق.

والوزير اجاب ان 18 متهماً بالنصب العقاري خرجوا من الكويت وليس السوداني فقط.

وأمر خطير ان يكون هناك موظفون فاسدون يعملون في المنافذ.

رفع الحصانة

المجلس ينتقل الى بند طلبات رفع الحصانة.

الرئيس الغانم ينزل عن المنصة والنائب احمد الشحومي يرأس الجلسة

المجلس يناقش رفع الحصانة عن شعيب المويزري.

هشام الصالح مقرر اللجنة التشريعية: وجهت اللجنة رسالة للنائب شعيب المويزري لحضور اجتماع اللجنة لمناقشته الا ان هقدم كتاب بانه يطلب عرض الامر على المجلس، واللجنة تعذر عليها ابداء رأيها في القضية وتعرضها على المجلس.

شعيب المويزري: الشكوى مقدمة من الاخ مرزوق الغانم بشأن تصريح لي.

واللي قدم الشكوى ليس الغانم بل موكله.

شعيب المويزري: مرزوق الغانم يعتبرني خصماً شخصياً له وعنده امكانيات اعلامية كبيرة حتى الانتصار في حرب اكتوبر يجعلها هزيمة.

الغانم: ليس بيني وبين شعيب اي أمر شخصي ولكن حق التقاضي مكفول للناس وانا مواطن قبل ان اكون رئيساً، من يحكم اني على حق او لا فهو القضاء ووفقا للدستور فانه لا تنظر اللجنة في فحوى القضية بل في الكيدية.

و انا ما ابي اظلم شعيب ولا اظلم نفسي ولا اريد أن أسيئ لهم.

وعرض شريطاً مرئياً لشعيب يقول فيه ان اي شخص يدافع عن مرزوق شخص سيئ وواطي، لا تفكر انك تصوم وتدخل الجنة.

المويزري: كمل الشريط ليش وقفته.

- الغانم: من حقك ان تلجأ للقضاء وانا قلت قضى نحبه سياسيا وليس غير ذلك. واللي دافعوا عن اهلي واخواني و5 الاف صوتوا لي ما يجوز تسيئ لهم ،، منو يقبل ينقال عنه واطي.

الغانم: يمكن القضاء يدين شعيب ويمكن لا لكن ما يجوز ان امنع من اللجوء للقضاء.

وليس من حقك تقول لي واطي وجبان وتسحق بالشارع. واللي صوتوا لي فيهم من اهلك يا بو ثامر.

وارجو من النواب ان يتم تمكيني من اللجوء للقضاء ورفع الحصانة.

هشام الصالح: انا تم اتهامي من قبل احد الاشخاص بقضية تفجير مسجد الصادق.

- محمد المطير: ما يجوز.

- الشحومي: استريح ما عندك شيء.

هشام الصالح: سأكون مع رفع الحصانة حتى لو كان عن ولد عمي.

عبيد الوسمي: الوظيفة الوحيدة من النواب الآن هي التصويت على ان هناك كيدية من عدمه فقط.

وانا اتهمت في اكثر من 26 قضية اغلبها جنائية.

عبيد الوسمي: لن اكرر ما قيل وان عبارة يا واطي هي من عبارات السب. وسؤالي لشعيب هل ترى ان هذه الشكوى كيدية ام لا؟ ارجوك رد.

- الشحومي: ما يجوز تخاطب النائب.

شعيب المويزري: أؤكد لك ان العبارات التي ذكرت في القضية تم اجتزاء الكثير منها.

عبيد الوسمي: الاخ شعيب يقول ان التصريح مجتزأ ولذلك ارجو عرض التصريح.

- المويزري: اعرض التصريح كله 14 دقيقة .

- الشحومي: ما يجوز.

الشحومي: انتهينا ولا يمكن عرض التصريح والمطلوب من الاخ رئيس اللجنة تلاوة تقرير اللجنة فقط.

- الوسمي: حاضر.

هشام الصالح يتلو التقرير.

الغانم: بكل ود والموضوع ماهو كيمياء اذا الاخ يقول ان التصريح مجتزأ فليلجأ الى القضاء ليحكم بيننا.

المجلس يوافق على طلب ان يكون التصويت نداء بالاسم.

الحضور: موافق: 31

غير موافق: 19

ممتنع: 6

المجلس ينتقل لمناقشة تقرير رفع الحصانة عن النواب ثامر السويط ومحمد المطير وخالد العتيبي في قضية مرفوعة من موظفي مجلس الامة.

الصقعبي: زمن العبث السياسي نعيشه الى الان، سلوك الانتقام والملاحقات والاقصاء وما دمر العمل البرلماني، واليوم نشهد اخر شخص يسيء لساحة القاعة واعتدى عليهم والفاظ يتعفف اللسان عن ذكرها وحاول التهجم على النواب وتهديد ووعيد وقال خالد العتيبي اطلع لي بره انا ابيك، والاسوأ ان هذا الشخص موظف في مكتب رئيس المجلس واستعان بموظفين لرسم هذا السيناريو، ومرفوض وغير مقبول وتوظيف الموظفين بمجلس الامة في التصفيات السياسية واقحام القضاء بالصراع السياسي، لي متى سياسة منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لي متى والشباب مهجرون وملاحقون سياسيا، ولا نقبل ان نكون جزءاً من اسفاف وعبث والشخص الشاكي من حقه الشكوى لكن الكيدية متوفرة من شخص يعمل بمكتب الرئيس والكل يعلم ان شكواه على ثلاثة نواب لهم خصومة مع رئيس المجلس الغانم.

خالد العتيبي: هذه اول جلسة تنظر فيها طلبات رفع الحصانة، اتحدث عن نفسي قبل الاخرين، ولن اكلف المجلس عناء بحثا يطلب خاص فيني لرفع الحصانة، الحصانة يتمتع بها النواب بحديثهم داخل قاعة عبدالله السالم، وانا اي طلب يوجه لي لا اريد المجلس ان يبحث في الامر بل ترفع الحصانة عني، انا اتكلم عن مبدأ متعلق فيني اي حصانة ترفع عني الا ما ترفعه الحكومة ضدي لممارسة سلطاتي وعلى النواب التحلي بالشجاعة للدفاع عن انفسهم امام القضاء، واتمنى ان تثبت لنا تمترس خلف الحصانة طالما اجلس على هذا المقعد.

وأوكد أنه لا خلاف شخصياً مع رئيس مجلس الامة والاخوة الشاكين، وهذه القضية محصلة احداث جلسة الافتتاح وليست جلسة ابريل الماضي، وكلنا هرج ومرج جلسة الافتتاح وكيل الشتايم وما تلا الجلسة من تأزيم وتقديمنا استجواباً لرئيس الحكومة الخلافات كبرت ككرة الثلج بيننا ورئيس المجلس بسبب ممارساته في القاعة الى جلسة 30 مارس جلسة القسم التي قاطعها النواب، واقر فيها اعظم الموبقات الدستورية بتأجيل الاستجوابات المزمعة وهذه السابقة جردت النائب من اهم اداة رقابية وهي حق المساءلة والمحاسبة، وكان موقفي والنواب واضحاً بالاعتراض فكانت جلسة ابريل التي حملت اكثر من شكل من اشكال الاعتراض والصعود للمنصة والاعتراض على انتهاك حق الاستجواب للنائب وما تضمن من سجال وخلاف مع الرئيس والتي رافقها استحالة اكمال الجلسة الاحداث جرت بعد رفع الجلسة، مستعرضا صورا لاحتكاك موظف مكتب الرئيس مع النواب على منصة القاعة وهو امر لم يجربه اي رئيس مجلس امة سابق، ويقف دوما خلف مقعد الرئيس الغانم ونحن النواب نمنع من ادخال موظفي او مديري مكاتبنا لمقاعد الزوار في الجلسة، لكن من هذه الجلسة اتضح الدور المنوط له من تواجده في هذا الموقع بالجلسة، وتراشق مع الاخ المطير ثم معي وانا لا ألومه فهو عبد المامور لعمل هذا الدور المذموم،مستعرضا الشخص الاخر الشاكي العامل في قسم الايداع وعمله فقط تصوير النواب واجتزاؤها ونشرها على شبكات التواصل، واضح الان ان الاخوة الشاكين اتاهم امر برفع القضايا ولو كان هناك انصاف لتمت محاسبة الموظفين على تدخلهم السافر تجاه النواب، واليوم لا اقف دفاعاً عن نفسي ولله الحمد لدينا من الجسارة ما يمكننا من الدفاع عن انفسنا انما نقف دفاعا عن حق النائب المجرد في الدفاع عن قضايا الشعب، ولن تثنينا القضايا على الثبات على مواقفنا.

مرزوق الغانم: ما كان بودي الحديث واشكر الاخ احمد الحمد الذي طلبت منه التنازل للحديث عن اناس غير موجودين بالقاعة،والجماعة حكموا على الموظفين قبل ان يأخذ القضاء مساره ولا يجوز محاسبة النوايا، وهؤلاء موظفون كويتيون محترمون وحالهم من حالكم ومن حقهم اللجوء للقضاء، ولا يجوز للنائب التدخل في اختصاصات السلطات الاخرى، واخذ الصور هو الاجتزاء ويا اخ هذا الموظف قد اتى للتفريق بين الاشتباكات او تقديم البريد لي، والاخ ثامر السويط قد رفع عليهم قضايا، فهل يجوز للنائب أن يقاضي والمواطن يحرم من هذا الحق، واموركم لا علاقة لها بالدستور والحصانة الدستورية، والحصانة لا تجعل من النواب طائفة بلا مساءلة كما قال المرحوم عثمان عبدالملك، وانا اي قضية ترفع ضدي اطلب من المجلس ان يرفع الحصانة عني، ليمارس القضاء دوره، وانا لدي فيديو وضدكم لكن لن اضعها لانني غير قاضٍ، وجرى تحقيق مع الجميع بما حصل، لذلك دع محراب العدالة يفصل ولا نتدخل نحن بينكم ولا نجعل المواطنين يتأكدون من اننا نتمترس خلف الحصانة،وادخال مواضيع اخرى من الجلسة الافتتاحية لا دخل لها بهذه الشكوى، وحتى الجلسة الافتتاحية انا قدمت فيها شكوى للنيابة وبطريقة سليمة مع كتابكم للمجلس، وهؤلاء مواطنون لا عبيد ويكرمون ولهم ذات الحقوق التي نتمتع بها.

صوت المجلس نداء بالاسم على رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي.

الحضور: 55

موافق: 27

غير موافق: 28

ووافق المجلس على الوارد في بند الاحالات.

الغانم: كان هناك طلب جلسة خاصة بشأن وباء كورونا والقيود واجبارية اللقاح ولم تعقد، ثم تقدم طلب مناقشة عامة من الاخ صالح الشلاحي بتحديد ساعتين من جلسة الغد لموضوع كورونا وبتنسيق مع وزير الصحة، وهناك طلب اخر مشابه، الوزير طلب ان تكون الساعتان في بداية الجلسة غدا، واليوم سننتهي من الرد على الخطاب، هل يوافق المجلس على تعديل مواعيد الجلسات؟

المجلس يوافق على تعديل جدول الجلسات لتصبح 8 فبراير و8 مارس، وسط اعتراض 11 نائبا.

الغانم يتلو طلباً نيابياً لاستعجال اللجنة التشريعية اعداد تقاريرها بخصوص قوانين حقوق المتقاعدين على ان يلتزم بقرار المجلس بأن تتولى لجنة الاولويات ترتيبها في جدول اعمال المجلس.

جوهر: الاخ الرئيس اتخاذ قرار في هذا الجو غير الهادئ امر غير مناسب والافضل ان يكون النداء بالاسم ولديك هذا الحق.

الغانم: هذا تنويه وليس قراراً فالقرار سبق ان اتخذه المجلس بأن تترتب الجلسات وجدول الاعمال وفق ما تراه لجنة الاولويات.

ترفع الجلسة لصلاة الظهر.

الطريجي: نود ترك الخلافات من اجل العمل على قوانين مستحقة ينتظرها الناس الذين خرجوا للتصويت لنا من اجل مراعاة مصالحهم وحقوق المتقاعدين، انا دافعت عن وزير الدفاع في الاستجواب واتهمني الاخ حمدان العازمي ان ورقتي مزورة، لذلك نتمنى فتح الصناديق لنرى الاوراق المزورة، اليوم مرت على الكويت مجالس كثيرة وسنوات طويلة ما كان هذا السلوك الان اصبح تخوينا وسبا وقذفا بيننا، البعض يسوي نفسه معارضة الصبح والظهر في غرفة الوزراء يوقعون معاملات وبالترجي هل هذه معارضة وبعضهم يأخذ مزارع وجواخير، واليوم جلسة كاملة ضاعت برفع الحصانات، واليوم لدينا مناعة من توجيه المغردين علينا، والبعض يقحم الاهل والسب في علاقتنا، «ولا يجوز تقولون من يقف مع الغانم واطي فانا اعرفه فهل انا واطي» لا هذا لا يجوز وما تعلمنا على هذا السلوك، يا ليت في نقل مباشر لقاعة الوزراء ليرى الناس ما يحصل ويا ليت الرئيس ينقل هذه الاحداث، ونحن نريد ان تتشكل لجنة التحقيق التي طلبها عبيد الوسمي والبعض ماخذ مزارع واخر له صفقات وهو يصارخ في القاعة، وغير معقول تقولون ان خلفنا تجار الاسلحة والعقار، اقول لعبيد الوسمي يجي تشكيل لجنة التحقيق بأسرع وقت بخصوص شبهات النواب والمتنفذين، وانا شايف نواب يهاجمونك بالقاعة ويجونك بالمكتب يقولون يا معوّد مشها يا بوعلي الناس تبي جذي في الجلسة، لا الناس تبي انجاز وتشريعات، وبعضهم يقول للرئيس متى السفرة الجاي ضبطنا، انت داش مكتب سفريات او مكتب الرئيس.

هشام الصالح: تعيين الشيخ باسل الصباح مستشار بدرجة وزير يخالف الدستور والحكومة اعادتنا الى العادة القديمة بخصوص درجات الوزير بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، واليوم نتوقف على قرارات الحكومة وتخطيطها ضايع ومتخبط، للاسف الحكومة تتخذ قرار بتخصيص جسر جابر بـ6 مليارات لرياضة الدراجات يوم الجمعة، ومجمع محاكم الرقعي بمصاعد معدودة، وتخبط اقامات الستين عام التي لم تحل الا بعد سنة وشهرين، كيف ستحل مشاكل البلد من اسكان وتوظيف، والى الان سنة كاملة ولم تصرف مكافآت للصفوف الامامية، وكذلك ملف المساعدات الخارجية مهم جدا ونحن مقدمين 48 ملياراً طوال السنوات الماضية واهل الكويت اولى بهذه الاموال، ومصفاة فيتنام بخسارة 3 مليارات وهي مبالغ اولى لاسقاط قروض المواطنين، ونقول للحكومة انسوا مشكلة الضرايب او قدموها لتروا ردة فعل الموحدة من النواب ضدكم، والان نعيد اخطاء الاستعانة بقضاة وممرضين ومعلمين من دولة نحن نتقدم عليها بمخرجاتنا الوطنية، ولكن للاسف يستعينون بالوافدين ولن نسمح للحكومة ولن نرتاح حتى مغادرة اخر وافد الكويت، وانا اقول على المجلس ان يطهر نفسه، وعندنا ظاهر نواب دخلوا حفاي والان يملكون الملايين والمزارع وابناءهم بأفضل المواقع.. من اين لك هذا؟ وهناك نواب مع الحكومات بالحق والباطل، ولجنة عبيد الوسمي للتحقيق مع شبهات النواب يجب ان ندعمها وانا اول واحد مستعد التحقيق معي.

أحمد الشحومي: هبنقة رجل احمق وهو يزيد القيسي و الان نسخة موجودة في الكويت وكل همه ان يقال عنه انه بطل وهو دجال ويمدح من المغردين ويصدق انه بطل، واكتشفت ان اكثر من هبنقة في هذه القاعة ضد ويهيج المغردين والحملات ضدي، وانجازاته هي حرق البلد وهبنقة لا يعنيه ان يستدعي الناس لتهديد نائب بل همه ان يكون في واجهة الاعلام، وهبنقة قد يكون وزير يسلم نائب اسئلة بشأن قيادي في جهازه الاداري، مو عيب ان الصقعبي يقدم قانون وحمدان العازمي يقدم استجواب، العيب في التشكيك بين النواب.

الشحومي : يا «هبنقة» اصحا ترى المخرج تغير والمشهد تغير والسيناريو ليس فيلم مصري بل هندي نهايته حزينة، يجيني من سكن في الكويت في الـ 78 ويشكك بولائي، انا يا «هبنقة» لن انحني لدجلك وعشت رجلا وسأموت رجلا.

بعض الـ«هبنقة» الحين كان يتمنى ان يصور مع نواب مجلس 2006 والحين طلع فوقهم، المشكلة اذا صار «هبنقة» قريبك شنو تسوي فيه، انا املك قراري غصبا عليكم وسأبقى شجاعا وانا فوق بالمنصة وانا تحت غصبا عليكم.

الغانم ترفع الجلسة حتى صباح الغد.

