«ميكس» بين «الدين العام» و«الأجيال».. لدعم التصنيف

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن عمل دؤوب لحلحلة العراقيل التي تواجه اقرار قانون الدين العام، والذي بات حيوياً للغاية لانقاذ التصنيف السيادي الائتماني من أي خفض محتمل في المستقبل.

وقالت المصادر: إن عدداً من ممثلي السلطة التشريعية يرون حتمية خفض سقف الدين العام الى اقل من 20 مليار دينار، ليصل الى 10 مليارات او اعلى قليلاً، لكن الجهات الحكومية المختصة ترى المبلغ ضئيلاً ولا يوازي حجم الاصلاحات المطلوبة لتعزيز اوضاع السيولة، خاصة على صعيد الاحتياطي العام.

وبينت المصادر ان هناك مقترحاً بعمل خليط يسمح بتمرير الدين العام بحدود 10 مليارات دينار مع السماح بالسحب من الاجيال لمرة واحدة بحدود 5 مليارات دينار، وبذلك تكون الحكومة قد حصلت على 15 ملياراً وفي نفس الوقت بددت مخاوف النواب، خفضت الاقتراض المحتمل للنصف.

وتحاول الحكومة جاهدة الخلاص من المخاطرة المهددة للتصنيف، خاصة بعد ان قامت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» (Fitch Ratings)، بخفض تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «-AA» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.

ورأت أن هناك نقصاً في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، ولا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، «إذ من المتوقع تمرير قانون الدين العام في عام 2022».

وذكرت أن الكويت تواصل الوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام، وحتى تأمين ترتيبات تمويلية جديدة، ستعتمد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية. وبينت أن الحكومة سحبت الجزء الأكبر من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات 2020-2021، ما دفعها إلى بيع الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

