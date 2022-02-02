العراق: 8.2 مليارات دولار إيرادات نفط في يناير

مال وأعمال

بغداد - «كونا»: اعلن العراق تحقيق إيرادات من بيع النفط بلغت نحو 8?2 ملياراً دولار خلال شهر يناير الماضي. وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان ان صادراتها من النفط الخام في شهر يناير الماضي بلغت 99 مليونا و200 الف برميل وبمعدل تصدير يومي قدره ثلاثة ملايين و203 الاف برميل يوميا فيما بلغ معدل سعر برميل النفط الواحد 83?24 دولاراً. وأضافت ان جميع الصادرات كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوبي البلاد باستثناء مليونين و500 الف برميل من حقول محافظة كركوك تم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي. الخام الكويتي ارتفع لـ 91.32 دولاراً ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتا ليبلغ 91?32 دولاراً للبرميل مقابل 90?29 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1?18 دولار لتبلغ 91?21 دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1?33 دولار لتبلغ 88?15 دولاراً لبرميل.