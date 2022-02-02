مدينتان تجاريتان بـ 500 مليون دينار

مال وأعمال

قالت مصادر ذات صلة إن جهات حكومية تدرس انشاء مدينتين تجاريتين بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليون دينار وتمتدان على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

وأوضحت المصادر أن الدراسة التي تجري في الوقت الراهن تهدف للإسراع بالإجراءات الإدارية والموافقات من جميع الجهات المعنية للبدء في مشروع المدينتين نهاية العام الحالي، مؤكدة أن المخطط لتنفيذ المشروعين سوف يكون وفق أحدث طراز عالمي وأعلى المستويات،خصوصاً وأنهما ستحتضنان عدداً من الأنشطة التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول المنطقة والعالم.

وأوضحت أن المدينتين وفقاً لمخططهما الهيكلي والدراسات المبدئية ستكونان على غرار اكبر المدن التجارية في العالم، من حيث المساحة والتنظيم والبنى التحتية، خصوصا وانهما ستخصصان في جزء كبير منهما لاستقطاب عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والمستقلة للعمل فيها.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الحكومية المختصة بدأت فعليا في مخاطبة عدد من الجهات المختصة المنوطة بتنفيذ المشروعين لتخصيص مساحات الأراضي التي ستبنى عليها بالتنسيق مع شركة «نفط الكويت» و«بلدية الكويت» والإسكان، بالإضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وعدد من الجهات المنوطة لاتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات المنوطة بالمشروعين.

وشددت المصادر على أن الإجراءات المبدئية للتنفيذ تسير بخطى ثابتة لإنجاز كل الموافقات منتصف العام الحالي أو ما مع نهايته، مضيفة أن تنفيذ البنى التحتية للمدينة سيكون أولى الخطوات عقب الانتهاء من الإجراءات الأولية لتدشين المدينتين.

وشددت المصادر على أن السوقين السعودي والعراقي يعتبران من أكثر الأسواق رواجا وتشجيعا لتنفيذ مقترح المشاريع على الحدود المشتركة بين البلدان الثلاثة، موضحة ان الاستثمارات المشتركة بين الكويت ودول الجوار سوف تتضاعف عقب تدشين عدد من المشاريع الاستثمارية والتجارية في تلك المناطق.

