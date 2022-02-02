الأسهم القيادية قادت بورصة الكويت لتحقيق أرقام قياسية في 2022

مال وأعمال

قال تقرير شركة كامكو انفست ان الأسواق المالية العالمية ظلت واقعة تحت الضغوط منذ بداية العام وانعكس ذلك في الانخفاض الشهري بنسبة 5.3 في المئة الذي شهدته في يناير 2022. وكان الانخفاض واسع النطاق حيث ظلت التعليقات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تسريع وتيرة تقليص برامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا في السابق في ظل ارتفاع معدلات التضخم من أبرز المخاوف الرئيسة في الولايات المتحدة وكذلك على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، ظلت الشركات حذرة من تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، وخاصة النفط الخام الذي لامس 90 دولاراً أميركياً للبرميل للمرة الأولى منذ ثماني سنوات مسجلاً مكاسب شهرية بأكثر من 17 في المئة.

وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب للشهر الثاني على التوالي في يناير 2022، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 7.4 في المئة خلال الشهر. وكانت المكاسب خلال الشهر واسعة النطاق بعد أن أنهت كل الأسواق تداولات الشهر في المنطقة الخضراء باستثناء عمان، التي شهدت تراجعا هامشيا. وجاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها أكبر مكاسب شهرية بنسبة 8.8 في المئة خلال الشهر، تليها كل من قطر والكويت بمكاسب بلغت نسبتها 7.5 في المئة و4.4 في المئة، على التوالي. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز أداء البورصات الخليجية وذلك على الرغم من أن القضايا الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى تزايد حذر المستثمرين.

وشهدت بورصة الكويت مكاسب واسعة النطاق في يناير 2022 في ظل تسجيل المؤشرات الأربعة لمكاسب خلال الشهر. وتمكن مؤشر السوق الأول من اختراق حاجز 8 آلاف نقطة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 8,012.9 نقطة. إلا انه خلافاً لما شهدناه الشهر السابق الذي تفوقت خلاله أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة في أدائها، جاءت المكاسب التي اكتسبتها البورصة في يناير 2022 على خلفية الأسهم الكبرى بصفة رئيسة. وانعكس ذلك في نمو مؤشر السوق الأول بنسبة 4.9 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 3.7 في المئة و 2.8 في المئة، على التوالي. ونتج عن ذلك نمو مؤشر السوق العام بنسبة 4.4 في المئة. كما قفزت أسهم البنوك الكويتية خلال الشهر وسجلت 10 بنوك مكاسب شهرية نتج عنها تسجيل مؤشر القطاع لمكاسب بنسبة 4.9 في المئة.

وانتعشت أنشطة التداول في يناير 2022 بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في ديسمبر 2021. إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 4.7 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 6.1 مليارات سهم مقابل 5.8 مليارات سهم تم تداولها في ديسمبر 2021. وشهدت قيمة التداولات الشهرية زيادة بنسبة 10.1 في المئة لتصل إلى 1.3 مليار دينار في يناير 2022 مقابل 1.2 مليار دينار في ديسمبر 2021.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية أبريل 2022 - مارس 2023 مع توقع عجز قدره 3.1 مليارات دينار (10.31 مليارات دولار) أي أقل بنسبة 74.2 في المئة عن العام السابق. وتتوقع الميزانية زيادة الإيرادات بنسبة 72.2 في المئة لتصل إلى 18.8 مليار دينار، بينما ستنخفض المصروفات بنسبة 4.8 في المئة لتصل إلى 21.9 مليار دينار.

ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات النفطية بنسبة 83.4 في المئة لتصل إلى 16.7 مليار دينار، بينما من المتوقع أن تزيد الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.3 في المئة لتصل إلى 2.1 مليار دينار. ومن جهة المصروفات، من المتوقع أن تمثل الأجور والإعانات 74.5 في المئة من إجمالي المصروفات، بينما استحوذ بند الإنفاق الرأسمالي والبنية التحتية على 13.2 في المئة والمصروفات الأخرى بنسبة 12.3 في المئة.

