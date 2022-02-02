«الجزيرة» حصلت على شهادة اعتماد الطيران المدني

مال وأعمال

حققت طيران الجزيرة إنجازاً جديداً اليوم بحصولها على شهادة اعتماد من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لتكون مركزاً معتمداً لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات وذلك من مقرها الرئيس في الكويت.

ويؤكد هذا الاعتماد على أن طيران الجزيرة تمتثل للوائح «Part-ORA» وهي المتطلبات التنظيمية لأطقم الطائرات، وكذلك لوائح «Part-FCL» التي تعنى بترخيص العاملين في أطقم الطائرات، واللوائح الأخرى المعمول بها في قطاع الطيران. وبهذا الاعتماد، ستوفّر الشركة برامج تدريبية لجميع العاملين على متن الطائرة، ومنها برنامج التدريب لتشغيل طائرات من طراز A320، وتدريب وتأهيل الأطقم، والتدريب على السلامة الأولية وإجراءات الطوارئ لأطقم الطائرات.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال نائب الرئيس للعمليات في طيران الجزيرة، كابتن أيمن الشمري: «يُعد هذا الاعتماد خطوة محورية في مسيرة نمو طيران الجزيرة وإنجاز جديد للشركة في مساهمتها في تقدّم قطاع الطيران بالكويت والمنطقة. سيُسهم هذا الاعتماد في زيادة قدرات الشركة وضمان إمكانياتها على تدريب الكوادر التي تحتاج لها لدعم خطط توسعها المستقبلية. كان فريق طيران الجزيرة قد عمل طوال العام الماضي للاستفاء لمتطلبات هذه الشهادة، وهو اليوم جاهز لتدريب الخريجين الجدد الذين يتطلعون للانضمام إلى قطاع الطيران وعلى وجه الخصوص أطقم الطائرات».

كجزء من توسّعها كمركز معتمد لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، أعلنت طيران الجزيرة عن خططها للاستثمار في إنشاء مبنى جديد للتدريب داخل الكويت، حيث سيكون مجهزاً بأحدث معدات التدريب المعتمدة التي تشمل جهاز محاكاة من طراز إيرباص 320 ومعدات التدريب على السلامة والطوارئ.

وقّعت طيران الجزيرة عقداً مع المصنع إيرباص لشراء عشرين طائرة من طراز A320neo وثمانية طائرات من طراز A321neo في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولارات أميركي.

