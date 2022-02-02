4 كويتيات ضمن أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

مال وأعمال

أعلنت «فوربس» الشرق الوسط، عن قائمة اقوى 50 سيدة اعمال في الشرق الأوسط، حيث حلت 4 كويتيات ضمن القائمة، وهن: نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله بشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، ورئيسة مجلس ادارة شركة اجيليتي هنادي الصالح، والرئيسة التنفيذية لشركة «زين الكويت» ايمان الروضان.

وضمت قائمة اقوى 50 سيدة اعمال في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعا، وتتصدر كل من الامارات ومصر القائمة بـ 7 مشاركات، تليهما السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ 4 مشاركات لكل منها.

تقود اكثر من 25% من سيدات القائمة هذا العام مكاتب اقليمية وأقسام لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل سعيدة جعفر من شركة (Visa) وديريا ماتراس من (Meta)، اضافة الى ريما عاصي من شركة (McKinsey & Company). انضمت 12 سيدة جديدة الى قائمة هذا العام معظمهن مقيمات في دولة الامارات بواقع 8 سيدات، فيما تقيم اثنتان في كلا من قطر والسعودية.

قادت العديد من سيدات الأعمال هؤلاء شركاتهن الى اجتياز التوقعات في عام 2021. تحت قيادة سارة السحيمي، تحولت السوق المالية السعودية «تداول» الى مجموعة قابضة ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره. بينما باعت منى عطايا حصة اغلبية من شركتها (Mumzworld) الى مجموعة تمر السعودية في احدى اهم صفقات التخارج للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام 2021. وأشرفت صوفي دويرو من (Cartier) على تعاون عملاق المجوهرات مع اكسبو 2020 دبي لاطلاق جناح المرأة وهو اول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.

