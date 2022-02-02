«القرين»: 5.03 ملايين دينار صافي أرباح في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية «القرين» عن تحقيق صافي ربح بقيمة 5.03 ملايين دينار (16.60 مليون دولار) خلال فترة الاشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من السنة المالية 2021/2022 مقابل 7.61 ملايين دينار (25.12 مليون دولار) خلال ذات الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الفترة المعلنة مبلغ 4.92 فلوس (16.24 سنتا) بالمقارنة مع 7.45 فلوس (24.59 سنتا) خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وسجل مجمل الأرباح المجمعة مبلغ 47.32 مليون دينار خلال الفترة المعلنة بالمقارنة مع مبلغ 57.04 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض مبيعات شركاتنا التابعة. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس ادارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح: «تؤكد النتائج المحققة على قدرة ومتانة هيكل شركات مجموعة القرين المتنوع للتصدي للضغوطات المختلفة التي فرضتها الازمات العالمية وبيئة الاعمال، وها نحن نلتمس بوادر التحسن التدريجي والانتعاش الاقتصادي الذي نأمل ان يستمر في مختلف قطاعاتنا التي نعمل بها، والتي تصدرها قطاع اسواق الكيماويات البترولية في نموه الايجابي منذ بداية سنتنا المالية. كما ونعمل في القرين على الدوام على انتقاء ودراسة جميع الفرص الاستثمارية الجديدة التي من شأنها تعزيز اتزان اداء شركات المجموعة وتعظيم صالح المساهمين». ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «على الرغم من التباين المتوقع في نتائج مجموعة شركات القرين اثر تباطؤ بيئة الاعمال بالمجمل، وخصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية وخدمات النفط والغاز، الا ان ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاعاً قياسياً في نتائج قطاع البتروكيماويات الذي واصل اداءه المميز منذ بداية العام الماضي.

